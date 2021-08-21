 مصر للطيران تسيرغدا 83 رحلة جوية لنقل ١٠٢٨٥ راكبا

تسير شركة مصرللطيران غدا الأحد ٨٣ رحلة جوية بمعدل ٦١ رحلة دولية إلى كل من بغداد، عمَان، إربيل، دبي، ندجامينا، لاجوس، تونس، الدوحه، أثينا، مدريد، دوسلدورف، لندن، نيويورك ميلانو، روما، باريس، أبوجا، جنيف، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، برلين، موسكو، أبوظبي، فيينا، ميونيخ، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أسمرة، أديس ابابا.

وتشمل الرحلات ١٩ رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وأسيوط، و٣ رحلات شحن جوي.

وتنقل جميع هذه الرحلات ١٠٢٨٥ راكبا .