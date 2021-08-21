وزير القوى العاملة يوزع عقود عمل على ذوي الهمم ببورسعيد 

واصل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم السبت، جولاته الميدانية للمحافظات، بزيارة لمحافظة بورسعيد ، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص للشباب المصري ، ولمتحدي الإعاقة، وتنفيذ مبادرة "مصر بكم أجمل" التي تنفذها وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل.

وسلم الوزير ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضان ١٠٠ عقد عمل لأصحاب الهمم والقدرات وفرتها مديرية القوى العاملة ببورسعيد من خلال الشركات العاملة فى القطاع الخاص، لدمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم، وذلك بحضور السيد السنجابي مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية بالتدريب المهني، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

واطمأن الوزير بنفسه على المرتبات، ووجدها في إطار الحد الأدني للأجور، وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ 5 % المقررة لهم.

وأكد سعفان أن الدولة لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه أبنائها في أي وقت من الأوقات وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، مشيرا إلي أن الدولة تضع أبناءها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، مما أعطى حافزاً كبيراً لمختلف الوزارات لإطلاق المبادرات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

في مستهل كلمته رحب الوزير بالمحافظ والحضور من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذوى القدرات، مشيرا إلي أن مبادرة "مصر بكم أجمل" توقفت بعد مرحلتها الأولى بسبب جائحة كورونا والظروف التي عانت المجتمعات منها على مستوى العالم أجمع والي استهدفت منذ اطلاقها كل ذوى الهمم على مستوى كافة محافظات الجمهورية لتدريبهم وتشغيلهم.

وأشار إلى أن ذوى الهمم تحتاج من الجميع أن ينظر لها نظرة مختلفة فيها رعاية وحماية، فأخذت الوزارة على عاتقها مسئولية تدريب وتأهيل وتشغيل وتثقيف تلك الفئة إيمانا منها بدور ذوى الهمم الفعال في بناء المجتمعات، جنبا إلي جنب مع أقرانهم الأصحاء من أبناء المجتمع.

وأضاف الوزير ان دور الوزارة لم يقتصر فقط على التدريب والتشغيل لتلك الفئة وإنما امتد ليشمل نواحي التوعية والتثقيف وبرامج ريادة الأعمال لمساعدتهم على إنشاء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة لدفع عجلة الإنتاج والتنمية في مجتمعهم بمشروعات هم الناجحة وأفكارهم البناءة، وخير دليل على ذلك النماذج الواعدة من ذوى الهمم خريجي الدورات السابقة من المبادرة.

وأكد الوزير أن جهود المبادرة تتم بكاملها في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة بلا توقف، وهي الرؤية التي يجب أن ننتهجها جميعا في هذه الفترة لتحقيق مزية من العمل والإنتاج في مختلف المجالات.

وأوضح سعفان أن مبادرة مصر بكم أجمل اختتمت أعمالها في المرحلة الثانية منها في ٦ محافظات، تقدم للتدريب فيها ١٠٥٠ شابا، وبلغ عدد المتدربين ٨٩٣ متدربًا، وعدد فرص العمل التي تم توفيرها ٦٧٢ فرصة، وعدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تم تنفيذها في إطار برامج ريادة الأعمال ٢٢١ مشروعاً.

ووجه الوزير مدير المديرية بضرورة متابعة تلك المشروعات التي تم تنفيذها بشكل دوري، وعرض تلك النماذج على المتقدمين للبرامج الجديدة من المبادرة.

كما طالب الوزير مديرية القوي العاملة ببورسعيد بضرورة حصر الشركات المشاركة في المبادرة وفرص العمل التي تم توفيرها وإرسال استمارة (1) تأمينات والتي تثبت تعيين ذوي الهمم بها للإدارة المختصة بالوزارة، لتحقيق المصداقية والشفافية أمام المجتمع والقيادة السياسية بما تم عمله في المبادرة والنتائج التي تم تحقيقها على أرض الواقع.

كما لفت الوزير إلي أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تم النظر من خلالها لكل فئات المجتمع بلا استثناء، تم العمل في إطارها في ٦٠ مركزاً بالقرى والتوابع لها بتكلفة بلغت أكثر من ٧٠٠ مليار جنيه على مستوى الجمهورية، بما يدعو الجميع للفخر بانجازاتها وما تحقق من خلالها، الأمر الذي لم يحدث في أي دولة أخرى من دول العالم أجمع.

وأشار الوزير إلي أنه يتزامن مع ما تبذله الدولة من مشروعات قومية في جميع المجالات لرعاية الفئات المهمشة، أن يكون للمواطن المصري دور مهم في الدفاع عن وطنه أمام أي شخص يحاول أن ينال من إنجازاتها أو التقليل من شأنها، فهي ليست السكن فقط، بل هي الوطن الذي نشأنا ونحيا فيه ونموت من أجل الحفاظ على ترابه، وهو ميراثنا لابناؤنا وأحفادنا، وعليه يجب المحافظة عليه وحمايته.

وشاهد الوزير والمحافظ عرضا مسرحيا لذوي الهمم في حب مصر، يثبت قدرات تلك الفئة وامكانياتها التي لا تتوقف على مجال أو مهنة معينة، وتؤكد علي حقها في الاندماج في المجتمع كغيرهم من الأصحاء.

كما دعا وزير القوي العاملة في تصريحات صحفية علي هامش الاحتفالية ، كل الجهات المعنية بتوفير كل السبل والتكاتف لرعاية العمالة غير المنتظمة في كل مواقع العمل على مستوى الجمهورية، بناء على توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعمالة بشكل عام والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، وتوفير مظلة حماية اجتماعية وصحية وتأمينية تغطي كافة أوجه حياة العامل وأسرته.

وأكد سعفان أن وزارة القوى العاملة تعد حاليا قاعدة بيانات متكاملة تشمل كافة بيانات العمالة غير المنتظمة، وحالتهم العملية، والمهن التي يعملون فيها، وأماكن العمل، والشركات التي يعملون بها، وتوفيرها وإتاحتها لأي جهة حكومية كانت أو منظمات المجتمع المدني في أي وقت، وذلك بعد تنقيحها ومراجعتها على أرض الواقع.

من جانبه رحب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بالوزير والحضور، شاكرا له جهوده في رعاية العمال على مستوى الجمهورية في مختلف القطاعات والفئات، مؤكدا على نشاط القوى العاملة بالمحافظة ومجهوداتها المستمرة في ربوع المحافظة ومنشآتها العملاقة وصروحها الإقتصادية الكبيرة.

وقال أن المحافظة تعداد سكانها لا يتعدى مليون نسمة بها العديد من الكيانات الإقتصادية سواء في غرب المحافظة أو شرقها في محور قناة السويس، وفي جنوبها الذي تعدي ٤٠٠ مصنع، ومنطقة الاستثمار والتي تشمل ١٩ مصنعاً، هذا الكم الاقتصادي يستدعي متابعة وتقنين أوضاعه تتولى تلك المسئولية مديرية القوي العاملة والوزارة، تضخ تلك المشروعات في الاقتصاد المصري دماً جديداً وشباباً قادراً ملئ بالحيوية من أجل رفعة مصر وتقدمها.

بدوره رحب السيد السنجابي مدير المديرية، بالوزير والمحافظ والحضور، مؤكدا دور المديرية في خدمة أبناء المحافظة من ذوى الهمم في أي وقت، حيث أننا اليوم نعيش في أزهي عصورنا من تفتني وإخلاص وعمل لبناء مصر الحديثة بسواعد كافة أبناؤها اصحاء وذوي همم، مقدما الشكر لفريق عمل المديرية وعلى مجهوداتكم في إنجاح المبادرة على أرض المحافظة.

وكرم الوزير والمحافظ في نهاية اللقاء القائمين على المبادرة من المديرية والوزارة، وهم رضا العربي، ومحمود فهمي، ومحمود السقا، وأمل يوسف، ورانيا ماهر، ولمياء محمود، ومنار على، وذلك بتقديم شهادات تقدير لهم.

كما سلم الوزير والمحافظ، شهادات تقدير للشركات التي وفرت عقود العمل للمعاقين وهي: شركات لوتس للملابس الجاهزة، وفيونا للادوات الكهربائية، ونيو ستار للملابس الجاهزة، وليبرتي، وشركة بورسعيد للادوات الكهربائية افينا، وسي ار اس للملابس الجاهزة، تقديرا لهم على مجهوداتهم المجتمعية ودورهم في المشاركة في المبادرة.