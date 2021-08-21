تعرف على القيمة الفعلية لفاتورة الكهرباء 

أكدت وزارة الكهرباء ، أن مصر من أرخص 20 دولة على مستوى العالم بالنسبة لأسعار الكهرباء ومازالت تلك الأسعار مدعمة من قبل الدولة التي تتحمل جزء كبير من قيمة الفواتير الشهرية الخاصة بالاستهلاك.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، أن من يستهلك 50 كيلو وات ساعة شهريا عددهم أكثر من 3.2 مليون فاتورة، وتكون قيمة تلك الفاتورة الفعلية 65 جنيها يتحمل المواطن 30 جنيها فقط تتحمل الدولة 35 جنيها.

وأضاف أن من يستهلك 100 كيلو وات ساعة شهريا وعددهم اكثر من 4.1 مليون فاتورة تكون قيمة تلك الفاتورة الفعلية 121 جنيها يتحمل المواطن 55 جنيها فقط تتحمل الدولة 66 جنيها تقريبا ، وبالنسبة لمن يستهلك 200 كيلو وات شهريا وعددهم اكثر من 10 مليون مشترك تكون قيمة الفاتورة الفعلية لهم 242 جنيها يتحمل المواطن 160 جنيها تتحمل الدولة 78 جنيه تقريبا، لافتا إلى أن لو الاستهلاك زاد عن الـ 200 كيلو وات ساعة سينتقل المشترك الي الشريحة الرابعة فمثلا لو الاستهلاك 250 كيلو وات تكون التكلفة الفعلية لهم 424.7 جنيه يتحمل المواطن 313 جنيها تتحمل الدولة 111.7 جنيه، مشيرا الي أن الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ساعة يكون عدد الفواتير المطابق لتلك الشريحة حوالي 7 مليون فاتورة لافتا إلى أن تكلفة الـ 350 كيلو الفعلية على الدولة 424 جنيها يتحمل المواطن منهم 325 وتتحمل الدولة 99 جنيه.

وأضاف في تصريحات اليوم ، أنه بالنسبة للفاتورة التي يكون استهلاكها 450 كيلو وات ساعة تكون قيمة الفاتورة الفعلية 546 جنيها يتحمل المواطن 441 جنيها تتحمل الدولة 105 جنيهات، وإذا كانت 550 كيلو وات تكون قيمة الفاتورة الفعلية 667 جنيها يتحمل المواطن 569 جنيها تتحمل الدولة 98.3، وإذا تعدى الاستهلاك الشهري 650 كيلو وات تكون قيمة الفاتورة الفعلية 788 جنيها يتحمل المواطن 697 جنيها وتتحمل الدولة 91.7 جنيه .

وأكد أنه إذا زاد استهلاك المشترك عن 605 كيلو وات فلن يحصل المشترك علي دعم ويكون سعر الكيلو 128 قرش وإذا تعدى الـ 1000 كيلو يكون سعر الكيلو 145قرشا.

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة، انه رغم الارتفاع الشديد في معدلات الاستهلاك التي زادت بنسبة تجاوزت 30 % بسبب الحرارة الشديدة فإن شكاوى المواطنين تحت السيطرة تماما وأن استقرار التيار هو السمة الاعم على مستوى الجمهورية بفضل الاستعدادات والاجراءات التي اتخذت والاستثمارات الهائلة التي أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بضخها لتحسين أداء الشبكة القومية.