الزراعة: تراخيص جديدة لمنافذ بيع تقاوى المحاصيل الاستراتيجية بـ3 محافظات

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس قطاع الإنتاج الدكتور ممدوح السباعى، فى تصريح صحفى اليوم، إن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير؛ للمساهمة فى رفع الإنتاجية، بالتعاون مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، والمعاهد البحثية المعنية؛ بما يسهم فى تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.

وأضاف أنه لأول مرة، جرى الانتهاء من استخراج تراخيص منافذ لبيع التقاوى المنتجة بمزارع القطاع بمحافظات: كفر الشيخ، والبحيرة، والغربية، فضلا عن الانتهاء من إصدار تراخيص لقطاع الإنتاج للقيام بعملية إنتاج التقاوى بمزارع القطاع.

ولفت إلى أنه جرى، هذا العام، إنتاج تقاوى محصول القمح من مساحة إجمالية 55 فدانا بمزارع: الجميزة، وشندويل والقوصية، وبلغ إجمالى ما جرى إنتاجه هذا الموسم 112 ألفا و96 طن خام.

وأوضح السباعى أنه جرت، أيضا، زراعة تقاوى الموسم الصيفى لمحصول الأرز فى مساحة 113 فدانا بمزرعة الجميزة بمحافظة الغربية، ولمحصول الذرة الشامية (سلالات) فى مساحة 15 فدانا بمزرعة الجميزة أيضا، مشيرًا إلى أن مزرعة الجيمزة تقع فى وسط محافظات الدلتا بجوار محطات الغربلة وإنتاج التقاوى، ما يساعد فى عملية الإنتاج، بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل الحقلية.