التموين: صيانة «سيستم» الخبز والسلع التموينية الثلاثاء المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه فى إطار عمل صيانة فى خادم قواعد البيانات الخاصة بسيستم الخبز والتموين، سيتم وقف الخدمة بالنسبة للمخابز، والمطاحن، والبقالين، التموينين بجميع المحافظات، اعتبارا من مساء الثلاثاء المقبل من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة الواحدة صباحا يوم الاربعاء ولمدة 5 ساعات فقط.





وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية أحمد كمال، فى بيان، اليوم السبت، أن عمليات الصيانة لسيستم الخبز والسلع التموينية يتم بصفة دورية لتحديث النظام وزيادة سرعته للتسهيل على المواطنين وسرعة حصولهم على مستحقاتهم سواء فى الخبز أو السلع التموينية. وأكد كمال أن عمليات الصرف للمواطنين لن تتأثر، مشيرا إلى أن الموعد الذى تم اختياره فى فترة تغلق فيها المخابز وكذلك منافذ صرف السلع التموينية.

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