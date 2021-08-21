طقس الأحد - شديد الحرارة.. والقاهرة تسجل 36 درجة

جدة - نرمين السيد - أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود غدا الأحد، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





كما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء. وعن الظواهر الجوية المصاحبة تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة مع وجود شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية. وتسجل درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة فى الظل كالآتى: القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 والمحسوسة 38 السواحل الشمالية العظمى 31 والمحسوسة 34 جنوب سيناء العظمى 39 والمحسوسة 42 شمال الصعيد العظمى 37 والمحسوسة 39 جنوب الصعيد العظمى 41 والمحسوسة 42

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