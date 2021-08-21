عبدالغفار: إعداد محتوى تعليمى موحد للكليات والمعاهد يبرز سماحة الأديان

جدة - نرمين السيد - وافق وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبدالغفار، على إعداد محتوى تعليمى موحد لجميع الكليات والمعاهد، يبرز سماحة الأديان ورسالتها الداعية إلى التعايش المشترك واحترام آداب الحوار بين البشر، على أن يدرس هذا المحتوى ضمن مقرر القضايا المجتمعية الذى يتناول عددا من القضايا المهمة التى تستهدف تنمية وعى الشباب الجامعى بالقضايا المعاصرة للمجتمع المصرى.





جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى للجامعات والذى عقده المجلس، اليوم السبت، بمقر جامعة الإسكندرية برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء المجلس.

وأحيط المجلس باعتماد وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية مراحل الدراسات العليا للطلاب السعوديين الدارسين بمصر (الماجستير والدكتوراه) بالجامعات المصرية.

كما وافق المجلس على نظام الإشراف المشترك على الدراسات العليا بالجامعات العربية والأجنبية للطلاب الوافدين الراغبين فى الإشراف المشترك المصرى بالتعاون مع جامعاتهم العربية والأجنبية المسجلين بها؛ وذلك فى إطار مبادرة "ادرس فى مصر".

ووافق المجلس أيضا على إعداد هيكل لمركز القوافل التنموية على مستوى كافة الكليات واللائحة الخاصة به كلائحة استرشادية، على أن يترك لكل جامعة تحديد تبعية المركز المقترح حسب ظروف كل جامعة؛ بهدف القيام بزيارات ميدانية للقرى الأكثر احتياجا لتنفيذ عدد من الأنشطة البيئية التى ترتقى بها، والمساهمة فى تنفيذ المبادرات الرئاسية وإجراء مسوح اجتماعية حول قضايا الفقر والتعليم والصحة، وعمل ندوات تثقيفية ودورات تدريبية، وإرساء روح الانتماء للوطن، والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة؛ لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما وافق المجلس على إنشاء كلية الفنون والتصميم بجامعة الفيوم، وإنشاء كلية الصيدلة بجامعة الوادى الجديد، وبدء الدراسة بكلية الطب البشرى بجامعة الوادى الجديد، والمعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان (دراسات عليا)، وتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بإنشاء كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة سوهاج، وبدء برنامج البكالوريوس المهنى فى الاقتصاد المنزلى وعلوم الأسرة، وبرنامج البكالوريوس المهنى فى تكنولوجيا التعلم الرقمى بنمط التعليم المدمج بكلية التربية النوعية بجامعة المنيا.

واعتمد المجلس مواعيد امتحانات المسابقة المركزية والموحدة، للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية "نظام الثلاث سنوات" والمدارس الثانوية الفنية "نظام الخمس سنوات" والمعاهد الفنية "نظام السنتان بعد الثانوية" للقبول بكليات (الزراعة – الحقوق – الهندسة – التجارة)، للالتحاق بالعام الجامعى 2021/2022، ويؤدى الطلاب الحاصلون على الشهادة الثانوية التجارية امتحانات المسابقة الموحدة خلال الفترة من 26-29 سبتمبر، وشهادة المعاهد الفنية التجارية خلال الفترة من 3-6 أكتوبر، وشهادة الثانوية الصناعية والمعاهد الفنية والصناعية والثانوية الزراعية خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر، والمعاهد الفنية الزراعية خلال الفترة من 4-6 أكتوبر القادم، والمعاهد الفنية التجارية "شعبة قانون" خلال الفترة من 3-5 أكتوبر.

وأحيط المجلس بتحديث الاعتراف المصرى بشهادة البكالوريا الفرنسية، فى ضوء التعديلات التى تشمل بيان درجات شهادة البكالوريا.

ووافق المجلس على تعديل مسمى برنامج الماجستير المهنى فى سلامة ومراقبة الأغذية بكلية الزراعة جامعة سوهاج (مرحلة الدراسات العليا) بنظام الساعات المعتمدة، ليصبح برنامج الماجستير المهنى فى تكنولوجيا الأغذية بكلية الزراعة جامعة سوهاج (مرحلة الدراسات العليا) بنظام الساعات المعتمدة.