توجيهات جديدة لوزير التعليم العالى حول التطعيم بلقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى للجامعات والذى عقده المجلس، اليوم السبت، بمقر جامعة الإسكندرية برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء المجلس.

ووجه المجلس الشكر لجامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس الجامعة، لاستضافتها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.



وأكد وزير التعليم العالى سرعة تنفيذ قرارات لجنة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حول مسئولية الجامعات فى تطعيم منتسبيها.

كما وجه برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الجامعات والمعاهد وتجهيز اللوجستيات اللازمة التى تضمن سلاسة التنفيذ، وسرعة تطعيم عناصر منظومة الجامعات والمعاهد، كما وجه بتقديم رؤساء الجامعات تقرير إحصائى أسبوعى للوزارة بما يتم فى هذا الشأن.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة والدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حول الخطة التنفيذية لتطعيم العاملين فى منظومة الجامعات والمعاهد من أعضاء هيئة التدريس وإداريين وعاملين وطلاب.

ووافق المجلس على الخطة التنفيذية التفصيلية فى هذا الشأن مع التوجيه برفع استعداد وجاهزية المستشفيات الجامعية للتعامل مع أى مستجدات تخص فيروس كورونا.

وكلف الوزير بتشكيل لجنة بعضوية رؤساء الجامعات ذوى الخلفية الطبية مع الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للإشراف على منظومة التطعيم الشامل لعناصر منظومة التعليم بالجامعات الحكومية.

وحرص الوزير على تقديم الشكر للجنة اختيار رؤساء الجامعات برئاسة الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة على ما قدمته من جهود متميزة خلال الفترة الماضية لاختيار رؤساء 10 جامعات حكومية.

وأشاد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بالجهود المبذولة من جانب القطاعات المسئولة عن إجراء اختبارات القدرات على مستوى مكتب التنسيق الإلكترونى بالوزارة والمجلس الأعلى للجامعات وإدارات الجامعات والكليات، للتيسير على الطلاب أثناء أداء اختبارات القدرات التى يُشترط اجتيازها للالتحاق ببعض الكليات.

وأكد الوزير على أن تكون اللجنة العليا للتنسيق فى حالة انعقاد مستمر خلال المراحل المختلفة لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، للقيام بمهامها فى تنسيق الطلاب بالأماكن المُتاحة بكافة الكليات والمعاهد.

وشدد على ضرورة جاهزية معامل الحاسب الآلى بكافة الجامعات الحكومية لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة على إجراء التنسيق الإلكترونى، وتقديم الدعم الفنى للطلاب بما يضمن التيسير عليهم خلال مراحل التنسيق المختلفة.

وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى أهمية استمرار جهود الجامعات استعدادًا لاستقبال العام الدراسى الجديد 2021/2022، وسرعة الانتهاء من عمليات الصيانة للمبانى والمدرجات والقاعات الدراسية والمعامل وكذلك المدن الجامعية، والتأكيد على معايير السلامة والأمان بكافة المنشآت الجامعية.

واستمع المجلس إلى عرض تقديمى قدمه الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول نظام المتابعة الإلكترونية لكافة المشروعات الكُبرى الجارى تنفيذها بكافة الجامعات.

كما شهد المجلس توقيع اتفاق تنفيذى لبرتوكولات التعاون مع محافظة الوادى الجديد برئاسة محمد الزملوط وكل من الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، وذلك لاستغلال مساحة 200 فدان تم تخصيصها لكل جامعة كمرحلة أولى بمحافظة الوادى الجديد لاستصلاحها واستزراعها وإجراء الأبحاث الزراعية عليها، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتى منها.