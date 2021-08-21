بالوافد الجديد.. مانشسترسيتى يضرب نورويتش بخماسية بالدوري

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نجح فريق مانشستر سيتى فى تحقيق الفو على نظيره فريق نورويتش سيتي وحصد نقاط المباراة الثلاث، فى المباراة التى أقيمت على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل.

وشهدت الدقيقة السابعة من عمر المباراة، تسجيل الهولندي تيم كرول حارس مرمى نوريتش، هدف تقدم السيتي بالخطأ في مرماه. وفي الدقيقة 22، أضاف جاك جريليش الهدف الثاني للسيتي في المباراة وعزز مانشستر سيتي تقدمه بالهدف الثالث من ركلة ركنية في الدقيقة 64، بتسديدة للمدافع الاسباني المتقدم لأداء الدور الهجومي «إيميريك لابورت» بعد تلقيه تمريرة من مواطنه رودري. وشهدت الدقيقة 71 صناعة النجم البرازيلي جابريل جيسوس للهدف الرابع، والذي تكفل بتسجيله الدولي الانجليزي رحيم سترلينج بعد مشاركته كبديل في الدقيقة 61 محل فيران توريس ونجح الجزائرى رياض محرز فى تسجيل الهدف الخامس للسيتى فى مرمى نورويتش.

وشهد التشكيل عودة الظهير الإنجليزي كايل ووكر، والمهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس، بالإضافة إلى البرتغالي برناردو سيلفا رغم اقترابه من الرحيل، بينما يتواجد الجزائري رياض محرز على مقاعد البدلاء. وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي: حراسة المرمى: إيدرسون خط الدفاع: كايل ووكر – روبن دياز - أيميريك لابورت – جواو كانسيلو خط الوسط: إلكاي جوندوجان –

ينتهى عقد موريبا في يونيو 2022، ولم يوقع على عقد جديد حتى الآن ، وهو ماجعل الاعب محور حديث كثير من الصحف الأوروبية .

ولم تتضح الأمور حتى الآن، سواء بقبول اللاعب الرحيل لأي فريق هذا الصيف، أو الانتظار لسيتي الصيف القادم للحصول على مقابل مادي أكبر.

وكان كومان المدير الفنى لفريق برشلونة قد انتقد اللاعب بشكل علني في المؤتمر الصحفي لمواجهة أتلتيك بيلباو، ليرد اللاعب برسالة عبر موقع "إنستجرام" قائلًا:"الكثير من الشائعات ولا أحد يعرف الحقيقة".

قرر نادي مانشستر سيتي الدخول بقوة في سباق التعاقد مع إيلاش موريبا لاعب وسط برشلونة بعد انتهاء عقده مع النادي الكتالوني.

موريبا أثار حالة من الجدل داخل برشلونة، بسبب عدم رغبته في التوقيع على عقد جديد، بدلًا من عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو 2022.

المدرب بيب جوارديولا يعتبر من أشد المعجبين بالنجم الشاب، لذلك قرر ضمه لتدعيم صفوف وسط فريقه.

الصحيفة أكدت أن برشلونة حدد مبلغ 20 مليون يورو للتخلي عن اللاعب هذا الصيف، بوجود اهتمام من لايبزيج وكذلك تشيلسي.

الأمور غير واضحة حتى الآن، سواء بقبول اللاعب الرحيل لأي فريق هذا الصيف، أو الانتظار لسيتي الصيف القادم للحصول على مقابل مادي أكبر.

وعلى الجانب الآخر لا يفضل برشلونة هذه الطريقة، حيث يريد بعض الأموال في خزائنه من أجل سد العجز في الأزمة المالية.

حياة موريبا لم تكن سهلة في أكاديمية النادي الكتالوني، حيث مر بالعديد من الأوقات الصعبة وشخصيته كانت غير منضبطة.

برشلونة فكر في التخلي عن اللاعب ببداية مسيرته، ولكن جودته فرضت نفسها حيث تنبأت التقارير بأن يصبح من أهم نجوم المستقبل.

وبعد الظهور في 18 مباراة مع الفريق الأول، يسعى اللاعب لتحسين وضعه المالي وكذلك داخل الفريق مع المدرب رونالد كومان، وهو ما لا يمكن توفيره الآن.

كومان خرج لانتقاد اللاعب بشكل علني في المؤتمر الصحفي لمواجهة أتلتيك بيلباو، ليرد اللاعب برسالة عبر موقع "إنستجرام" قائلًا:"الكثير من الشائعات ولا أحد يعرف الحقيقة".