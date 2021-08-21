/646385/بيعاملني-وحش--وبيتنك-على-الناس-الغلابة-زوجة-في-دعوي-خلع-أمام-محكمة-الأسرة-بعين-شمس

« جوزي بيعاملني وحش» ..بهذة الكلمات رفعت ربة منزل «منة» 21 سنة، دعوي خلع ضد جوزها «محمد»27 سنة أمام محكمة الأسرة بعين شمس.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حكاية داخل محكمة الأسرة

بيعاملني وحش

روت الزوجة لـمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي سنة، جواز عن حب، وكنت مبهورة بمدى عظمته وكبريائه لانه كنا جيران وبحبه أوي، قعدنا لما خلصت الثانوية وأتقدملي وعملنا فرح كبير ، معنديش أطفال، بدء بعد الجواز بشهر يعاملني بطريق وحشة جدا، وعلى طول إهانة وصوته عالى جدا بيسمعه الجيران».

وأشارت الزوجة في تصريح خاص لـ «لتحيا مصر» : «زهقت منه ومش قادرة أستحمل أنه يعاملني بقرف كدة، مهو مش جنتل مان يعني، فاكر نفسه حاجة وهو ولا حاجة، «ياما هنا ياما هناك»، دة إنسان مغرور وبيتنك عليا وعلى الناس كلها ، ومخلي شكلى وحش أمام الجميع ».

دماغه ناشفة

وأضافت الزوجة لـ «دوت الخليج»: «حاولت أطلعه من جوا اللي عايش فيه وأخليه يتأقلم معانا ومع الناس، ويحب الناس مهو مش أول واحد يبقا معاه فلوس، وكمان لما بنكون في الشارع يبتنطط على الناس الغلابة، بس مكنتش أعرف إن دماغة نشفة كدا، وعايز يمشى اللي في دماغه، وأنا مش هقدر أستحمل وأنانيته».

أنسان مقرف ومجنون

وأختمت الزوجة لـ «دوت الخليج» : « أنا مش ممكن أجيب أولاد من إنسان مجنون، فلجأت الي محكمة الأسرة بعين شمس لرفع دعوي خلع ضده».