/646384/تعرف-علي-موعد-استلام-اتحاد-الكرة-درع-الدوري-من-الأهلي

اقترب نادي الزمالك من حصد بطولة الدوري الممتاز2020-2021 هذا الموسم وإنتزاع اللقب من غريمة التقليدي الأهلي الذي يملك في رصيده 42 من الألقاب، بينما يمتلك الفارس الأبيض 12 فقط.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

فيما خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد النادى الأهلى حامل لقب درع الدورى فى الموسم الماضى، لتسليم الدرع إلى الجبلاية خلال الساعات المقبلة.

وتنص لائحة الاتحاد على إرسال الفريق صاحب اللقب درع الدورى إلى اتحاد الكرة قبل انتهاء المسابقة بـ15 يوماً حتى يتم تجهيزه للفريق الفائز، سواء نفس الفريق أو أى فريق آخر.

كما أن لائحة اتحاد الكرة لا تلزم الجبلاية بتسليم الفريق الفائز بالدرع فى الملعب أو بتحديد موعد للتسليم، لا سيما أن هذه الأمور تخضع لأمور تسويقية وتتم بالاتفاق مع الرعاة.

ويسلم الاتحاد المصري درع الدوري الممتاز في الملعب للفريق الفائز بالبطولة في الأسبوع الأخير، أو قبل الأخير في احتفالية وممرات شرف للفريق الفائز.

يستضيف فريق الزمالك نظيره الإنتاج الحربي في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

الزمالك يواجه الإنتاج الحربي الثلاثاء أغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه البنك الأهلي الجمعة 27 أغسطس الساعة 9 مساء.

انتهت مباراة الزمالك ونظيره فريق سيراميكا كليوباترا، بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الممتاز.

وبدأت المباراة بضغط من قبل الفريقين، ثم افتتح فريق سيراميكا التهديف، بعد أن سجلوا الهدف الأول في الدقيقة ٤٠ من عمر المباراة، ثم تعادل فريق الزمالك في الدقيقة الأخير من الوقت الأصلي للشوط الأول، ثم أحرز فريق الزمالك الهدف الثاني في بداية الشوط الثاني عن طريق ركلة الجزاء التي أحرزها أحمد سيظ زيزو.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: أبو جبل

في خط الدفاع: حمدي المثلوثي- محمود حمدي الونش- محمد عبدالغني- محمد عبدالشافي

في خط الوسط: طارق حامد- إمام عاشور-أحمد سيد زيزو- محمود عبدالرازق شيكابالا- أشرف بن شرقي

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى.

وحرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على معاينة أرضية ملعب ستاد السويس قبل المباراة، وكان قد حقق فريق الزمالك الفوز على نظيره فريق وادي دجلة بهدف نظيف، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الممتاز، وانطلق صاقرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، من على استاد الدفاع الجوي.

كارتيرون

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة فنية مع اللاعبين خلال مران امسالخميس، وحرص على شرح النقاط الفنية الخاصة بفريق سيراميكا، والدور المطلوب من كل لاعب من الزمالك خلال المباراة.

وطالب المدير الفني من لاعبيه ضرورة التركيز وتنفيذ التعليمات بالشكل المطلوب، من أجل تحقيق هدف الفريق من اللقاء بحصد الثلاث نقاط.

ويلتقي الزمالك مع سيراميكا أمس الجمعة على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الممتاز.

محمود الونش

خصع الثنائي محمود حمدي “الونش” ومحمد عبد الشافي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات إضافية خلال مران امس الخميس.