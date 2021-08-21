/646382/بشار-الأسد-يطلع-تيري-مارياني-خلال-استقباله-على-الظروف-الصعبة-التي-يعيشها-الشعب-السوري

أطلع الرئيس السوري بشار الأسد، خلال استقباله تيري مارياني، عضو البرلمان الأوربي، والوفد المرافق له، على الظروف الصعبة والقاسية التي يعيشها الشعب السوري الشقيق، نتيجة العقوبات والحصار الجائر المفروض عليه.

الأسد خلال استقباله تيري مارياني

وقال الأسد، أثناء استقباله اليوم ، تيري مارياني، عضو البرلمان الأوروبي، وعضو حزب التجمع الوطني الفرنسي، والوفد المرافق له، " على الرغم من التأثيرات السلبية لهذا الحصار في كل مناحي الحياة، إلا أن السوريين تعلموا كيف يجدون حلولا جديدة يستطيعون من خلالها التغلب على الصعوبات التي يواجهونها".

وأضاف الرئيس الأسد، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا": من الضروري أن يكون هناك حوار على المستوى البرلماني وعلى المستوى الفكري والثقافي من أجل تحليل وفهم التطورات والتبادلات التي تحدث في المنطقة والعالم".

أهمية الزيارة

وأكد أهمية زيارة الوفود البرلمانية والثقافية إلى سوريا والمنطقة لترى ما يحدث على ارض الواقع ، ولكي تستطيع الربط ما بين التصريحات السياسية والواقع، بالاضافة غلى ما تعاني منه الدول الاوروبية من استقبال للاجئين، والإرهاب والتطرف سببه سياساتها الخاطئة في منطقة الشرق الأوسط.