/646379/جوزي-طلع-مش-بتاع-جواز--وأنا-لسه-بنت-بنوت--رانيا-في-دعوي-خلع-أمام-محكمة-الأسرة-بمصر-الجديدة

« جوزي راهب .. وانا لسه بنت بنوت» ..بهذة الكلمات رفعت ربة منزل «رانيا» 24 سنة، دعوي خلع ضد جوزها «خالد»34 سنة أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حكاية داخل محكمة الأسرة

بيخاف يقرب مني ومتجاهلني

روت الزوجة لـمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي 5 شهور، جواز صالونات، تقدم لزواجي ووافق أهلي رغم الفرق مابينا 10 سنوات، وعملنا الفرح، وكان فرح في الخيال كان جميل أي بنت بتحلم باليوم ده، من أول الجواز وبيخاف يقرب مني ومتجاهلني، وبيقعد في غرفة لوحده بعيد عني ولا كأني موجودة.

جوزي راهب

وأشارت الزوجة في تصريح خاص لـ «لتحيا مصر» : «فات أسبوع وأثنين على الجواز، وهو على نفس الحال متجاهلني طول الوقت، لحد ماسمعت حد من جيران بيقول ده راهب اتجوزته على ايه، بعد كلام، واجهت جوزي بكلام واتفاهم موضوع ووافق انه يروح يكشف.

بيشتمني قدام الناس

وأضافت الزوجة لـ «دوت الخليج»: «بدأ جوزي يأخذالعلاج وبينتظام، لكن بدء يتوتر ويتعصب من أقل حاجة ومبقاش بيستحملني ولا يستحمل أني أقعد جنبه، وتعدى عليا بالضرب والسب على أتهف الأسباب، وبيشتمني قدام الجيران، وبيعايرني بأهلي وقدام جيران أهله.

وأختمت الزوجة لـ «دوت الخليج» : « مقدرتش أستحمل جنونه وضربه ليا وأهانته، فلجأت الي محكمة الأسرة بمصر الجديدة لرفع دعوي خلع ضده».