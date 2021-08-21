/646371/المركز-الوطني-الأمريكي-للأعاصير-يدعو-السكان-للاستعداد-للعاصفة-هنري

اشتداد العاصفة هنري متوقع خلال اليوم، مما جعل جزء من الساحل الشرقي للولايات المتحدة بما في ذلك مدينة نيويورك في حالة تأهب، مع اقتراب العاصفة "هنري"، التي يتوقع أن تتحول إلى أول إعصار يضرب منطقة نيو إنغلاند منذ عقود.

وشدد خبراء الأرصاد الجوية من ضرورة توخي الحذر من رياح عاتية ،فضلا عن حدوث فيضانات مفاجئة وارتفاع مستوى مياه البحار مع بدء العاصفة في المحيط الأطلسي، وهم يتوقعون وصولها، الأحد، إلى البر.

استعداد السكان

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في نشرته الأخيرة إن "اشتداد العاصفة متوقع خلال اليوم... وهنري ستتحول إلى إعصار ليل الجمعة أو السبت".

ودعا المسئولون في منطقة نيو إنغلاند (تضم ولايات كنوتيكيت وماين وماساتشوستس ونيوهامبشير ورود آيلاند وفيرمونت) السكان إلى الاستعداد.

ونصح مكتب حاكم ولاية ماساتشوستس تشارلي بيكر "جميع السكان ببدء الاستعدادات للعاصفة اليوم ومتابعة أحوال الطقس بدقة".

وقال مكتب الحاكم، إن ولايته التي ستغلق الحدائق والشواطئ منعا لحدوث خسائر فى الارواح من السبت إلى الإثنين، تستعد لرياح عاتية قد تعطل وصول الكهرباء إلى ما يصل إلى 300 ألف من السكان المحليين.

امطار غزيرة

وذكر خبراء الأرصاد الجوية أن رياحاً تبلغ سرعتها حوالى 110 كيلومترات في الساعة ترافق "هنري"، وتهدد ولاية نيويورك وولايات نيو إنغلاند المجاورة مع احتمال هطول أمطار غزيرة في بعض المناطق مما يتسبب فى وقف حركة المرور.

وأضافت نشرة المركز الوطني لمراقبة الأعاصير، إن العواصف "يمكن أن تسبب أمواجاً عالية".

أول إعصار منذ 30 عاماً

في حال تحققت هذه التوقعات، ستصبح "هنري" أول إعصار يضرب نيو إنغلاند بشكل مباشر منذ 30 عاماً.

وصرح المتحدث باسم المركز دنيس فيلتجن لوكالة الصحافة الفرنسية، أن "آخر إعصار ضرب نيو إنغلاند كان "بوب" في 1991".

وتسبب هذا الإعصار في مقتل 17 شخصاً في الأقل.

ولم تشهد المنطقة مثل هذه العواصف الجوية الشديدةمنذ فترة كبيرة .

وتابعت إدارة الأرصاد ، إن "آخر مرة أصدرنا فيها تحذيراً لمن في المنطقة كانت عند مرور في أواخر أغسطس 2011".