جدة - نرمين السيد - وقال متحدث الخارجية -فى تدوينة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر اليوم السبت- "فى اليوم الدولى لتخليد ذكرى⁧‫ ضحايا الإرهاب‬⁩ الذى يتم الاحتفال به فى 21 أغسطس؛ نتذكر معاناة الأبرياء ضحايا الاعتداءات الإرهابية فى مصر ومختلف أنحاء العالم، كما نؤكد إدانة مصر القوية للإرهاب بجميع أشكاله وصوره".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى اليوم الدولى لضحايا الإرهاب‬⁩.. مصر تجدد إدانتها للإرهاب بكل أشكاله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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