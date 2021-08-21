صور.. مدبولى يختتم جولته فى الإسكندرية بمتابعة تطوير ميدان محطة مصر

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس الوزراء، خلال جولته التفقدية بمشروع تطوير ميدان محطة مصر، أهمية المشروع من أجل رفع كفاءة وتطوير الميدان، بشكل يعكس مظهرا حضاريا للمنطقة المحيطة بمحطة مصر، بالتزامن مع المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها بمحافظة الإسكندرية، التى تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ وذلك للحفاظ على القيمة الجمالية والأثرية لعروس البحر المتوسط، ولإعادة الميدان، الذى يعد من أعرق الميادين فى الإسكندرية، إلى رونقه وبهائه.

واستمع رئيس الوزراء، خلال الجولة، لشرح من محافظ الإسكندرية، أشار خلاله إلى أن ميدان محطة مصر يعد أحد أهم الميادين التراثية بمحافظة الإسكندرية، وظل لفترة طويلة يعانى من العشوائية وانتشار الباعة الجائلين والازدحام المرورى، قبل أن يتم التنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتنفيذ مشروع تطويره، وذلك فى إطار رؤية المحافظة لتطوير الميادين والمخطط الاستراتيجى العاجل للقضاء على الأسواق العشوائية بالمحافظة، موضحا أن الجميع يواصل الليل بالنهار للانتهاء من هذا المشروع المهم الذى يشمل إنشاء سوق حضارى متكامل، وتطوير الحدائق ورصف الميدان بالكامل، بالإضافة إلى تطوير الساحة الرئيسية بالميدان، وإضافة مجموعة من العناصر ذات الطابع الاستثمارى مثل اللوحات الإعلانية، ومجموعة من المحلات التجارية المتميزة.

ويشمل مشروع تطوير الميدان إنشاء 4 مواقف متطورة لسيارات الأجرة والأتوبيسات، وغرفة تحكم مزودة بكاميرات عالية الجودة؛ وذلك لعمل حركة مرورية دائرية كاملة لتحقيق سيولة مرورية بهذه المنطقة.

وفى الوقت نفسه، أكد المحافظ أن المشروع يراعى تطوير المبانى التراثية المطلة على الميدان، من خلال ترميم وإنارة عدد من المبانى التراثية مثل البريد والسنترال وغيرها.

من جانبه، شرح مدير المشروعات بجهاز الخدمة الوطنية، مكونات المشروع، ومعدلات تنفيذه، وقدم عرضا أوضح الوضع العام لميدان محطة مصر قبل بدء تطويره، والذى أظهر العديد من المظاهر العشوائية، سواء فى مواقف السيارات، أو الأسواق غير المنظمة والإشغالات، لافتا إلى أن التطوير الذى يتم حاليا للميدان لم يشهد مثله منذ عام 1927، وقد تم ضغط مدة تنفيذ المشروع لتصبح 12 شهرا بدلا من 3 سنوات؛ نظرا لأهمية المشروع، وفى إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة إنهاء المشروعات الخدمية، وقال إن معدل تنفيذ المشروع، بشكل عام، يصل إلى 75%.

وعقب ذلك، شرح مسئول المشروع مخطط التطوير الذى اشتمل على تطوير ميدان الشهداء أمام محطة مصر بالإسكندرية على مساحة 18425 متر مربع، وإقامة منطقة انتظار للسيارات أمام المحطة على مساحة 3240 متر مربع، حيث بلغت نسبة الإنجاز بهذه المنطقة 95%، إلى جانب إقامة مساحة مخصصة لـ "البرندات" فى المنطقة المعروفة باسم "التبة" التى تقع على مقربة من ميدان الشهداء، حيث يتم تنفيذ منطقة مطاعم وكافيهات تضم عددا كبيرا من الماركات الشهيرة، لافتا إلى أن معدل تنفيذ الأعمال بمنطقة التبة وصل إلى 80%.

وأضاف مدير المشروعات بجهاز الخدمة الوطنية أن مشروع تطوير ميدان محطة مصر يتضمن - كذلك - إنشاء منطقة "باكيات" محلات بجوار خط الترام، تتكون من دور أرضى يحتوى على 57 محلا، ودور ثان يضم 73 محلا، حيث تتم مراعاة إقامتها بصورة منظمة وحضارية للباعة، لافتا إلى أنه كان يوجد فى المنطقة قبل بدء التطوير 3000 بائع جائل.

كما يتضمن المشروع تنفيذ موقف ميكروباص "غرب" على مساحة 3470 متر مربع، إلى جانب إقامة 5 أكشاك للخدمات، كما سيتم تنفيذ موقف أتوبيس "غرب" بمساحة 2250 متر مربع، مع العمل على رفع كفاءة مبنى الخدمات الملحق، وكذا تنفيذ موقف میكروباص "شرق" على مساحة 9280متر مربع، وتنفيذ موقف أتوبيس "شرق" بمساحة 2340م2، و5 أكشاك للخدمات.

وأوضح أن المشروع يشتمل - كذلك - على تنفيذ السوق الحضرية لمحطة مصر على مساحة 4450م2، ويتكون من دور أرضى ويضم 88 محلا، وعدد من دورات المياه، وغرف للمولدات، والمحولات، وغرف تكسير الثلج وثلاجات، فيما يضم كلا من الدور الأول والثانى 406 فروشات، مساحة الفرش الواحد 5.5 متر مربع، و2 هايبر ماركت، و2 كافيتريا، وعددا من مكاتب الخدمات للسوق، لافتا إلى أن معدل تنفيذ السوق وصل إلى 20%، وجار استكمال التنفيذ.

ومن المقرر العمل على تطوير النصب التذكارى للشهداء، كما يتضمن المشروع إقامة مسجد مكون من دورين على مساحة 123متر مربع لكل دور.

ولفت مسئول المشروع إلى أنه يوجد بالميدان أكثر من 140 لوحة إعلانية تضاهى مثيلاتها المتواجدة فى أعظم ميادين العالم، والتى يمكن اعتبارها وسيلة فعالة لتعظيم الإيرادات؛ مما سيمكن المحافظة من تغطية تكلفة المشروع خلال سنوات قليلة، كما أن أعمال التطوير تشمل تشغيل أول مركز تحكم من خلال كاميرات بانورامية فى الميدان؛ لمتابعة الحركة والانضباط الأمنى يتم تشغيلها لأول فى مصر.

وفى ختام جولته بميدان محطة مصر، كلف رئيس الوزراء بدهان جميع واجهات المبانى المحيطة بالميدان ضمن أعمال التطوير، مشددا على ضرورة التنبيه على أصحاب العقارات بالقيام بذلك، على أن يتم منحهم مهلة لتنفيذ أعمال الدهانات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، كما وجه بدراسة إمكانية إقامة نفق أو نفقين للمشاة لتحقيق أمن وسلامة المواطنين، مع مراعاة إقامة سور حديدى يحيط بجميع أنحاء الميدان.

وعقب ذلك، توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد مشروع تطوير حلقة الأسماك بمنطقة الأنفوشى فى ختام جولته بالمحافظة؛ حيث استمع إلى شرح من المحافظ حول خطة التطوير التى تتضمن تطوير وترميم مبنى حلقة الأسماك القديم ليصبح مطعما أيقونيا، مع الحفاظ على الطابع المعمارى الخارجى للواجهات، إلى جانب تنفيذ سوق حضرى جديد لتجارة الأسماك.

وأشار اللواء محمد الشريف إلى أن تطوير حلقة الأسماك يأتى انطلاقا من كونها أهم سوق تجارى للأسماك فى نطاق الوجه البحرى، وقال: نظرا لوضعها الحالى الذى يعانى من تدهور البنية التحتية وسوء توزيع الأنشطة، بل وتمثل خطرا على البيئة المحيطة، تم استلام قطعة أرض مجاورة لمبنى الحلقة الحالى ليكون نواة مشروع التطوير الذى يشمل إنشاء السوق الجديد ومجموعة من المطاعم السياحية المتميزة، وثلاجات للأسماك، ومخازن، فضلا عن إعادة استغلال مبنى حلقة الأسماك التراثى بما يتلاءم مع قيمته التراثية والتاريخية.

وأوضح المحافظ أن السوق الحضرية الجديدة عبارة عن "بدروم" بمساحة 3840 مترا مسطحا، يتسع لـ 93 ركنة سيارة، ثم الدور الأرضى بمساحة 3250 مترا مسطحا ويضم منطقة لبيع المزاد، وأخرى لبيع الجملة، أما المبنى الشريطى الملاصق فسيضم 8 محلات، ثم الدور الأول الذى يضم خدمات ومكاتب إدارية، ويتكون المبنى الشريطى الملاصق من مطعم ومطبخ خاص للمطعم، بينما يضم دور الميزانين 3 مطابخ رئيسية مجهزة بكافة الخدمات، والدور الثانى سيضم مطاعم مفتوحة خارجية، ثم مطعم فى الدور الثالث وآخر فى الدور الرابع والأخير.