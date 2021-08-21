كلاسيكو المحيط والخليج..موعد نهائى البطولة العربية والقنوات الناقلة

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يحل نادى الإتحاد السعودى ضيفاً ثقيلاً على نظيره نادى الرجاء المغربى ، اليوم السبت فى نهائى البطولة العربية ، على ملعب مولاي عبدالله بمدينة الرباط .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

وستنطلق صافرة البداية لمباراة الإتحاد والرجاء فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة اليوم السبت الموافق 21 أغسطس وتذاع مباريات البطولة العربية على قنوات أبوظبي الرياضية،ومن المتوقع أن يذاع النهائي على أكثر من قناة عربية، من ضمنها القنوات السعودية الرياضية.

وكان الإتحاد العربى قد عين للمباراة طاقم التحكيم المصري، محمود البنا ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه وأمين عمر حكم رابع، بينما يتولى جهاد جريشة حكم فيديو، بينما يتولى مهمة مساعد حكم الفيديو حكم سودانى.

ويغيب النجم المصرى أحمد حجازي عن النهائي العربي الليلة،وذلك بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعد أن حصل على بطاقة صفراء في مباراة ذهاب نصف نهائي البطولة أمام الشباب السعودي، قبل أن يحصل على إنذار آخر في لقاء الإياب.

وكانت بطولة كأس العرب للأندية الأبطال قد توقفت من نصف النهائي في فبراير 2020، بسبب فيروس كورونا، ولم تعد إلا مع حلول العام الجديد يذكر أن نادى الاتحاد نجح في إقصاء فريق الشباب السعودي من الدور نصف النهائى ، ليحجز مقعداً فى المباراة النهائية ليواجه فريق الرجاء المغربى والذى نجح فى إقصاء فريق الإسماعيلى من الدور نصف النهائى.

وحدد الإتحاد العربى الجوائز النقدية المقدمة للبطولة حيث حصل كل فريق وصل لربع النهائي على 200 ألف دولار، وبلغت جائزة نصف النهائي 500 ألف دولار، أما البطل فيحصل على 6 ملايين دولار ويحصل الوصيف على 2.5 مليون ،وحصل كل فريق فى الدور الأول والتي تنافس فيه 32 فريقاً على 20 ألف دولار، وزادت الجائزة في ثمن النهائي إلى50 ألف دولار.

ومن المقرر أن تذاع مباراة اتحاد جده أمام الرجاء عبر قنوت قناة أبو ظبى الرياضية.

و الجدير بالذكر ان حقق فريق الاتحاد السعودي فوز قوي على فريق الرائد، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في لقاء الأسبوع الثاني في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، بمدينة جدة.

ونجح مهاجم فريق الاتحاد السعودي، فهد المولد من تسجيل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، من خلال ضربة جزاء تحصل عليها الفريق في الدقيقة السادسة من اللقاء.

وأكد الدولي المصري أحمد حجازي مدافع فريق الاتحاد، على نتيجة المباراة بالهدف الثاني في اللقاء في الدقيقة الخامسة عشر من عمر المباراة، من خلال عرضية من بيدرو هينريكي.

واختتم روماريو ريكاردو دا سيلفا مهاجم فريق الاتحاد أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة والأربعون من عمر اللقاء، من خلال تمريرة من جاري مينديس رودريجيز.