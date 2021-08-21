/646376/أسامة-العبد-رعن-تعيين-السيسى-لرئيس-جديد-لإذاعة-القرآن-الكريم--هنيئا-لمن-أصدر-القرار-ولمن-صدر-له-القرار

قال النائب الدكتور أسامة العبد نائب رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب ، رئيس جامعة الأزهر السابق، أن قرار الرئيس اليوم بتعيين رضا عبد السلام رئيسا للإذاعة القرآن الكريم كأول رئيس للإذاعة من ذوى الهمم، قرار حكيم ودقيق من السيد الرئيس، والأخ رضا من المشهود لهم بالكفاءة.

ذوي الاحتياجات الخاصة

وأضاف العبد فى تصريح خاص لـ "دوت الخليج"، هنيئا لمن أصدر القرار وهنيئا لمن صدر له القرار ، طالبا من الله سبحانه وتعالى أن يوفق السيد الرئيس دائما فى كل قراراته سواء كان القرار خاص بالأشخاص أو بالوطن العزيز .

إذاعة القرآن الكريم

وعن تعيين اول رئيس من ذوى الهمم لإذاعة القرآن الكريم، ال نائب رليس اللجنة الدينية، أن مصر الجديدة بها اشياء لم تكن معهودة من قبل، ردت الأمور إلى اصحابها ومستحقيها، ونسال الله السلامة لاخونا رضا ونهنئه من القلب، واعانه الله سبحانه وتعالى على المسؤولية لانها كبيرة ، ونحن متأكدين أن الأستاذ رضا يستطيع أن يتحملها.

واكد البرلمانى، أن قرار رئيس الجمهورية يدل على اننا فى حياة جديدة لا تفرق بين ذوى الهمم أو غيرهم على الإطلاق ، ونسال الله التوفيق والسداد لمن أصدر القرار ولمن صدر له القرار .

وعن إذاعة القرآن الكريم قال، العبد، أن الإذاعة خدمت الاسلام والمسلمين، وهى ليست حديثة أو وليدة،مؤكدا أن الإذاعة من يوم أن ولدت تخدم الإسلام واللغة العربية ايضا، وأن زوار هذه الإذاعة دائما من اهل الوسطية والاعتدال ومن أهل الأزهر الشريف ونستطيع أن نستمع لهم باتقان، وأن ننفذ ما نستمع له لنرضى الله عز وجل، وأن إذاعة القرآن الكريم علامة بارزة فى وجه مصر الحبيب، وعلامة بارزة من اجل الوسطية والاعتدال، وعلامة بارزة لتعليم الناس أصول الدين ، وعلامة بارزة لتعليم الناس الأخلاق القويمة والكريمة، وكل هذا مطلوب حتى يستمع الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

هذا وقد اعلن رئيس الإذاعة المصرية محمد نوار، إنه تم اختيار المذيع والإعلامي، رضا عبدالسلام، ليشغل منصب رئيس شبكة القرآن الكريم، ليسد فراغ المنصب هذا منذ ثلاثة شهور، بعد بلوغ حسن مدني، الرئيس السابق للشبكة، سن المعاش. وقال رضا عبد السلام، أول رئيس لإذاعة القرآن الكريم من ذوي الهمم، إن رحلته طويلة في العمل الإذاعي، وبدأت منذ 30 عامًا، لافتًا إلى أن لديه إعاقة في يديه مما سببت له الكثير من الصعوبات.

ويتميز الإذاعي رضا عبد السلام، بتاريخ مهني كبير يمتد لأكثر من 30 عامًا في أروقة الإذاعة وأثيرها، بصوت هادئ ومميز يطل على قلب وأذن المستمعين من خلال برنامجه الأشهر "قطوف من السيرة". كما اشتهر أيضا بنقل الأمسيات الدينية وجولات لإذاعة القرآن الكريم في قرى ومدن مصر، كما قام بتغطية مناسك الحج عام 2006 وشارك في تقديم مسابقة القرآن الكريم العالمية بدبي، وصدرت له 4 كتب آخرها "نقش على الحجر".