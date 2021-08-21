موعد مباراة ليفربول القادمة.. والقنوات الناقلة

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يدخل ليفربول مباراته المقبلة أمام فريق تشيلسي ، والتي من المقرر أن تقام في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "أنفيلد"، يوم السبت المقبل، الموافق 28 أغسطس الجاري.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول القادمة أمام تشيلسي

وستذاع مباراة ليفربول القادمة أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ويسعى فريق ليفربول، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، في مواصلة نغمة الانتصارات، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي، بعدما تغلّب على كلًا من نوريتش سيتي وبيرنلي، في أول جولتين من بطولة الدوري الإنجليزي.

ونجح ليفربول في الفوز على نوريتش سيتي بثلاثية نظيفة، والتي شهدت تألقًا كبيرًا من قِبل نجمنا المصري محمد صلاح، بعدما قدم تمريرتين حاسمتين لزميليه دييجو جوتا وروبرتو فيرمينو، قبل أن يُضيف "مو" الهدف الثالث.

أما في مباراة بيرنلي، فقد حقق ليفربول الفوز بثنائية نظيفة، سجلهما دييجو جوتا وساديو ماني، بينما تم إلغاء هدف محمد صلاح بداعي التسلل.

في المقابل، يرغب فريق تشيلسي، بقيادة المدرب الألماني توماس توخيل، في تحقيق الانتصار بالقمة النارية أيضًا، وحصد الثلاث نقاط، من أجل الضغط على المربع الذهبي بشكل مبكر.

حقق فريق ليفربول الفوز على نظيره فريق بيرنلي، بنتيجة 2/0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول أمام بيرنلي

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد – جوان ماتيب – فيرجيل فان دايك – تسيميكاس.

خط الوسط: هيندرسون – نابي كيتا – إليوت .

خط الهجوم: محمد صلاح - ديجو جوتا – ساديو ماني.

بينما يجلس على مقاعد بدلاء فريق ليفربول: أدريان، كيليهير، كوناتي، تياجو، فيرمينو، جونز، مينامينو، جوميز، روبرتسون.

ويسعى فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق في مواصلة النتائج الإيجابية التي حققها الفريق خلال الفترة الماضية.

بداية سيئة لبيرنلي

خسر نادي بيرنلي في المباراة الأولى من الموسم الجديد في البريميرليج له من برايتون بهدفين لهدف، ليستقر في المركز الـ14 دون رصيد من النقاط.

ويسعى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول إلى التأكد من جاهزية لاعبيه قبل خوض الموسم الجديد في البريميرليج الذي ينطلق الجمعة المقبل.

نتيجة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي

استهل ليفربول الإنجليزي بتحقيق الفوز على فريق نوريتش سيتي بثلاثية نظيفة، في لقاء الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، عن طريق فيرمينيو، وصلاح وجوتا، وغياب السنغالي سديو ماني عن ترك بصمته في اللقاء الأول للفريق في البريميرليج.

نجح ليفربول في تسجيل الهدف الثاني في المباراة عن طريق روبيرتو فيرمينيو، في الدقيقة الخامسة والستون من عمر المباراة، ليؤكد على نتيجة المباراة، بعد محاولة ومباغته من السنغالي ساديو مانى، لتصتدم بالدفاع وتصل لصلاح ويمررها لفيرمينيو بأرضية زاحفة على الطرف الأخر من الملعب.

بهدف رائع.. فاردي يقود ليستر سيتي لحصد الثلاث نقاط من ولفرهامبتون ضرب ديجو جوتا بالهدف الأول له في ااول مباراة لفريقة في انطلاقة بطولة الدوري الإنجليزي الممتازن في شباك نوريتش سيتي، لتكون أول بدايته أهدافة في موسم 2021 /2022 في شباك نوريتش.