خلال أسبوع.. الداخلية تضبط 511 عنصرًا إجراميًا

/646369/خلال-أسبوع-الداخلية-تضبط-511-عنصرا-إجراميا

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، على مدار أسبوع، الحملات الأمنية ضد الخارجين على القانون، ونجحت في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تحقيق العديدمن النتائح الإيجابية

ضبط 511 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة بنطاق 15 محافظة

ونتج جهود الجهود عن مصرع 3 عناصر إجرامية، وضبط 511 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة بنطاق 15 محافظة هم أسيوط – الجيزة – الغربية – السويس – الدقهلية – الأقصر – سوهاج – المنيا – الشرقية – قنا – القليوبية – المنوفية – أسوان – دمياط – الإسماعيلية – البحر الأحمر».

أسلحة نارية ومواد مخدرة

وعثر بحوزتهم على 341 قطعة سلاح ناري، كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، كميات من المواد المخدرة المتنوعة.

وكشفت التحقيقات أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها «مخدرات - سرقة – استعراض قوة- سلاح وذخيرة».

ونجحت الحملات من ضبط 1372 قطعة سلاح ناري، أبرزها «2 جرينوف – 108 بندقية آلية – 198 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 68 مسدس – 996 فرد محلي – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 135 خزينة –1582 قطعة سلاح أبيض».

وتمكنت الحملات في ضبط 2 ورشة، ضُبط بداخلهما «6 مسدس – 10 بنادق ضغط هواء – 14 مسدس صوت –مسدس ضغط هواء – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أجزاء وأدوات التصنيع».