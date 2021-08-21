/646366/القبض-على-المتهم-بإطلاق-النار-من-بندقية-في-الدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأحد، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".. متضمناً تضرر عدد من الأهالى لقيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء مسبباً حالة من الذعر للأهالى بالمنطقة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل عدد من الأهالى لقيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء بالدقهلية

بالفحص تبين قيام (حاصل على دبلوم – مقيم ببندر السنبلاوين بالدقهلية) بإطلاق أعيرة نارية من بندقية بحوزته إبتهاجاً بنقل أثاث أحد أقاربه إستعداداً لزفافه.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط المذكور وبحوزته السلاح المستخدم "بندقية خرطوش".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جدد قاضي المعارضات بجنوب القاهرة ،اليوم، حبس عامل 15 يوم على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بقتل سائق «توك توك» في المقطم.

تفاصيل الجريمة

وترجع تفاصيل الجريمة عندما لقي شاب يدعى هشام ذكي، صاحب21 عامًا، مواليد قرية برطباط محافظة المنيا، والذي سعى خلف لقمة عيشه، فقرر الذهاب إلى القاهرة، ليمكث في منطقة إمبابة، مقررًا شراء «توك توك» ليساعده على ظروف المعيشة، لكنه لم يعلم بأن القدر كتب له روايته الأخيرة على يد بلطجية لسرقة التوك توك بمنطقة المقطم.

ولقي الشاب مصرعه على يد بلطجية، أثناء محاولته الدفاع عن التوك توك بتاعه، في منطقة المقطم بمحافظة القاهرة.

في سياق اخر تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بلاغًا من غرفة النجدة بسقوط سيده من الدور الرابع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وبالفحص أتضح وجود جثة ربة منزل بها كسور ونزيف داخلي.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفاة سقطت من الدور الرابع، اختل توازنها بعد سماع وفاة ابن شقيق زوجها غرقًا أثناء قضائه إجازة الصيف، ولا شبهه جنائية.