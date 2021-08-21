نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن نتيجة قبول الصف الأول الثانوي لطلاب الإعدادية 2021 tansiksec.emis.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة قبول الصف الأول ثانوي، زاد البحث في هذه الفترة عبر محركات البحث في الإنترنت في جميع أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية عن نتائج قبول الصف الأول ثانوي، وهذا بالنسبة لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية الذين تقدموا للاتحاق بالصف الأول ثانوي بأنواعها (ثانوية عامة – دبلوم فني – إلخ)، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

تقديم الصف الاول الثانوي 2021

وقد قام الطلاب والطالبات خريجي المرحلة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2020 -2021 بالتقديم على الصف الأول الثانوي إلكترونيا، وهذا عبر رابط التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي، الذي تحدثنا عنه من قبل، حيث كان يحتاج الطالب للتقديم عمل حساب جديد باستخدام كود الطالب.

وقام الطلاب بتقديم الصف الاول الثانوي إلكترونيا هذا العام، وتسجيل رغباتهم في المدارس في تنسيق الصف الاول الثانوي إلكترونيا، وهذا في فروع الثانوية المختلفة (ثانوية عامة – ثانوية زارعي – تجاري – تمريض – عسكري – إلخ).

وقد بدأ التسجيل والتقديم على الصف الاول الثانوي لطلاب الشهادة الإعدادية منذ يوم الاربعاء الشهر الماضي، الموافق 14/7/2021، وقد استمر التقديم حتى يوم الأحد هذا الشهر الموافق 15/8/2021، وينتظر الطلاب من بعدها ظهور نتيجة التنسيق.

الاستعلام عن نتيجة قبول الصف الاول ثانوي

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة القبول الخاصة بالاول الثانوي، ومعرفة نتيجة تنسيق مدارس الصف الاول الثانوي إلكترونيا، وهذا عبر موقع التنسيق التابع لوزارة التربية والتعليم المصرية الذي قام الطلاب بتسجيل الرغبات به.

رابط معرفة نتيجة تنسيق الصف الاول ثانوي tansiksec.emis.gov.eg

حيث إنه حتى يقوم الطالب بالتعرف على نتيجة القبول في المدارس التي قام بتسجيل الرغبات الخاصة به في الموقع، فإنه يجب عليه القيام بالخطوات التالية، وهذا عند تفعيل الموقع مرة أخرى، فتابع معنا الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى موقع التنسيق الخاص بالصف الاول الثانوي من الرابط tansiksec.emis.gov.eg.

سجل الدخول في الموقع بالبريد الإلكتروني الذي قمت بالتقديم به.

اكتب كلمة السر الخاصة بك.

ستنتقل إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بك.

قم بالاستعلام عن نتيجة التنسيق الخاص بك.

وينتظر الطلاب تفعيل موقع التنسيق، وهذا حتى يتعرفوا على نتيجة القبول الخاصة بهم، وسوف نعلمكم مباشرة فور تفعيله، فتابعوا معنا.