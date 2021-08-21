وزير القوى العاملة: مبادرة مصر بكم أجمل تستهدف ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده وزير القوى العاملة ببورسعيد، يرافقه محافظ بورسعيد عادل الغضبان، لتكريم الشركات التى ساهمت فى توفير فرص عمل لذوى الهمم بالمحافظة، وتكريم فريق عمل مبادرة (مصر بكم أجمل) وتوزيع شهادات تكريم لـ28 من ذوى الهمم المشاركين فى المبادرة وتوزيع 75 عقد عمل لذوى الهمم، الذين تم تعيينهم فى شركات المحافظة.

وأضاف أن التكريم يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية الكاملة لهذه الفئة، خاصة هذه الفترة نتيجة تأثير فيروس كورونا المستجد على جميع الفئات، مشددا على أن الوزارة طبقت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال تنفيذ المبادرة.

وأوضح أن الوزارة طبقت المبادرة فى 6 محافظات، حيث تقدم للمبادرة 10 آلاف و50 شخصا من ذوى القدرات الخاصة، وتم توفير 672 فرصة عمل للمشاركين فى المبادرة وتنفيذ 221 مشروعا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا تواصله الدائم مع المديريات والمحافظات.

ومن جهته، وجه محافظ بورسعيد الشكر لرئيس الجمهورية، والذى جعل مصر نموذجا يفتخر به وخلق العديد من فرص العمل لأبناء مصر فى كافة المناحى، منوها بأن مبادرة (مصر بكم أجمل) تعد من أعظم المبادرات التى تم تنفيذها لذوى الهمم.

كما وجه الشكر لوزير القوى العاملة لزيارته لبورسعيد، والتى تؤكد على وجود كيانات اقتصادية وعمالة عملاقة وتضخ أملا وحيوية وشباب لمصر بأكملها، مؤكدا أن مؤتمر اليوم يساهم فى توضيح رؤية الدولة المصرية المستقبلية والجيل الواعد، مشددا على أن المحافظة لا تدخر جهدا فى تقديم جميع التسهيلات والرعاية لجميع فئات المجتمع، بما يساهم فى الارتقاء بمستوى معيشتهم ودعمهم فى مختلف الظروف، وبما يتماشى مع قطار التنمية الذى تشهده الدولة على جميع الأصعدة.