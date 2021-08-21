/646368/محمد-صلاح-يقود-ليفربول-لصدارة-البريميرليج-بعد-الفوز-على-بيرنلي-فيديو

حقق فريق ليفربول الفوز على نظيره فريق بيرنلي، بنتيجة 2/0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج أحداث المباراة:

انتهى الشوط الأول من المباراة بنتيجة 1/0 لصالح الريدز، وأحرز الفرعون المصري هدفا خلال الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول، ولكن الحكم قام بإلغائه، بعد أن لجأ للفار.

تشكيل ليفربول أمام بيرنلي

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد – جوان ماتيب – فيرجيل فان دايك – تسيميكاس.

خط الوسط: هيندرسون – نابي كيتا – إليوت .

خط الهجوم: محمد صلاح - ديجو جوتا – ساديو ماني.

بينما يجلس على مقاعد بدلاء فريق ليفربول: أدريان، كيليهير، كوناتي، تياجو، فيرمينو، جونز، مينامينو، جوميز، روبرتسون.

ويسعى فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق في مواصلة النتائج الإيجابية التي حققها الفريق خلال الفترة الماضية.

بداية سيئة لبيرنلي

خسر نادي بيرنلي في المباراة الأولى من الموسم الجديد في البريميرليج له من برايتون بهدفين لهدف، ليستقر في المركز الـ14 دون رصيد من النقاط.

ويسعى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول إلى التأكد من جاهزية لاعبيه قبل خوض الموسم الجديد في البريميرليج الذي ينطلق الجمعة المقبل.

نتيجة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي

استهل ليفربول الإنجليزي بتحقيق الفوز على فريق نوريتش سيتي بثلاثية نظيفة، في لقاء الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، عن طريق فيرمينيو، وصلاح وجوتا، وغياب السنغالي سديو ماني عن ترك بصمته في اللقاء الأول للفريق في البريميرليج.

نجح ليفربول في تسجيل الهدف الثاني في المباراة عن طريق روبيرتو فيرمينيو، في الدقيقة الخامسة والستون من عمر المباراة، ليؤكد على نتيجة المباراة، بعد محاولة ومباغته من السنغالي ساديو مانى، لتصتدم بالدفاع وتصل لصلاح ويمررها لفيرمينيو بأرضية زاحفة على الطرف الأخر من الملعب.

بهدف رائع.. فاردي يقود ليستر سيتي لحصد الثلاث نقاط من ولفرهامبتون ضرب ديجو جوتا بالهدف الأول له في ااول مباراة لفريقة في انطلاقة بطولة الدوري الإنجليزي الممتازن في شباك نوريتش سيتي، لتكون أول بدايته أهدافة في موسم 2021 /2022 في شباك نوريتش.

وخاض ليفربول خلال استعداداته للموسم الجديد حتى الآن 7 مباريات ودية، حيث تعادل مع إنسبروك النمساوي 1-1 في مباراة لمدة 30 دقيقة، وتعادل بنفس النتيجة مع شتوتجارت الألماني في لقاء لمدة نصف ساعة أيضا.