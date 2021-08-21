الصفاقسي يضم العراقي حسين علي

أعلن نادى الصفاقسي التونسي، اليوم السبت، التعاقد بشكل رسمي مع الدولي العراقي حسين علي الساعدي، الذي أمضى لموسمين ضمن صفوف فريق عاصمة الجنوب.

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وسبق لحسين علي، اللعب في القوة الجوية وأمانة بغداد، ثم انتقل في موسم 2013-2014 للزوراء، ليظل في صفوفه حتى 2018، قبل الرحيل لنادي قطر.

جدير بالذكر أن حسين علي صاحب ال 25 عامًا والذي يشغل مركز صانع الألعاب، ووصل الاعب الخميس الماضي الى تونس قادمًا من إسبانيا، وخضع مباشرة للاختبار الطبي، الذي كلل بالنجاح.

أوضحت التفارير التونسية أن تولي باتريس كارتيرون تدريب فريق الترجي خلال الفترة المقبلة هو أمر صعب للغاية، وذلك بسبب الشرط الجزائي الموجود في عقد الفرنسي باتريس كارتيرون مع فريق الزمالك، وأكدت التقارير التونسية أن فريق الترجي ليس مستعد لدفع الشرط الجزائي الموجود في عقد كارتيرون.

موقع يؤكد على استحالة انتقال كارتيرون إلى فريق الترجي ونشر الموقع الإخباري التونسي "football tunisien"، تقرير صحفي عن صعوبة تعاقد فريق الترجي التونسي مع الفرنسي باتريس كارتيرون، وأوضح التقرير أن أكبر عائق أمام فريق الترجي للتعاقد مع كارتيرون عو ضخامة الشرط الجزائي الموجود في عقد الفرنسي مع القلعة البيضاء، وأكد على عدم استعداد إداراة فريق الترجي دفع الشرط الجزائي، كما أوضح التقرير أن قيمة الشرط الجزائي الموجوده في عقد كارتيرون أكبر مما يستحق الفرنسي بارتيس كارتيرون، وأن نتائجه الأخيره مع فريق الزمالك تؤكد على عدم استحقاقه لتلك القيمة.

الحالة الوحيدة لانتقال كارتيرون إلى الترجيونشر تقرير صحفي أخر في إحدى الصحف التونسية، أنه يوجد حالة واحدة لتعاقد فريق الترجي مع الفرنسي باتريس كارتيرون، وهي أن يقوم نادي الزمالك بفسخ التعاقد مع الفرنسي، ولكن من الصعب للغاية حدوث ذلك، خاصة بعد توتر العلاقات بين الفريقين، بسبب مباراة الترجي أمام فريق مولودية الجزائر والتي انتهت بفوز فريق المولودية مما تسبب في خروج نادي الزمالك من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعلى الصعيد الأخر نشر الإعلامي سيف زاهر على صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الإجتماعي على تويتر" كارتيرون موجود في الزمالك السنة اللي جاية".