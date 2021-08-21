/646364/عمرو-الصفتي-الأهلي-بينام-و-يصحي-يقول-زمالك

واصل عمر الصفتي مدافع نادي الزمالك السابق، السخرية من النادي الأهلي، بعد أقتراب الفارس الأبيض في حصد بطولة الدوري الممتاز وإنتزاع البطولة من غريمه التقليدي الأهلي”.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب عمرو الصفتي عبر حسابة الشخي”فيس بوك”:لما كان الاهلي الله يرحمه كان بياخد بطولات والزملكاويه كانوا بيقولوا الاهلي بياخد البطولات بالحكام كان الاهلاويه يردوا بص لنفسك ولورقتك مبتصش في ورقه الاهلي دلوقتي سبحان الله الاهلاويه بينامو و يصحو يقولو زمالك”.

الزمالك يواجه الإنتاج الحربي الثلاثاء أغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه البنك الأهلي الجمعة 27 أغسطس الساعة 9 مساء.

انتهت مباراة الزمالك ونظيره فريق سيراميكا كليوباترا، بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الممتاز.

وبدأت المباراة بضغط من قبل الفريقين، ثم افتتح فريق سيراميكا التهديف، بعد أن سجلوا الهدف الأول في الدقيقة ٤٠ من عمر المباراة، ثم تعادل فريق الزمالك في الدقيقة الأخير من الوقت الأصلي للشوط الأول، ثم أحرز فريق الزمالك الهدف الثاني في بداية الشوط الثاني عن طريق ركلة الجزاء التي أحرزها أحمد سيظ زيزو.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: أبو جبل

في خط الدفاع: حمدي المثلوثي- محمود حمدي الونش- محمد عبدالغني- محمد عبدالشافي

في خط الوسط: طارق حامد- إمام عاشور-أحمد سيد زيزو- محمود عبدالرازق شيكابالا- أشرف بن شرقي

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى.

وحرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على معاينة أرضية ملعب ستاد السويس قبل المباراة، وكان قد حقق فريق الزمالك الفوز على نظيره فريق وادي دجلة بهدف نظيف، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الممتاز، وانطلق صاقرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، من على استاد الدفاع الجوي.

كارتيرون

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة فنية مع اللاعبين خلال مران امسالخميس، وحرص على شرح النقاط الفنية الخاصة بفريق سيراميكا، والدور المطلوب من كل لاعب من الزمالك خلال المباراة.

وطالب المدير الفني من لاعبيه ضرورة التركيز وتنفيذ التعليمات بالشكل المطلوب، من أجل تحقيق هدف الفريق من اللقاء بحصد الثلاث نقاط.

ويلتقي الزمالك مع سيراميكا أمس الجمعة على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الممتاز.

محمود الونش

خصع الثنائي محمود حمدي “الونش” ومحمد عبد الشافي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات إضافية خلال مران امس الخميس.