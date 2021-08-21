مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم .. والقنوات الناقلة

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تختتم اليوم السبت منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة للتقدم الى مركز أفضل فى جدول البطولة.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل

فيما يحتل فريق الفتح المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي بدون اي رصيد من النقاط، بعدما خسر أولى مبارياته أمام فريق الرائد بهدف نظيف دون رد.

مواعيد مباريات اليوم من الدورى السعودي

توقيت مباراة الفتح والفيحاء بتوقيت جرينتش..4:50 بتوقيت القاهرة..5:50 بتوقيت السعودية.. 6:50 بتوقيت أبوظبي.. 7:50 القنوات الناقلة : ssc

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بينما يأتي فريق الفيحاء في المركز السادس برصيد 3 نقاط ، بعدما حقق انتصار غير متوقعاً على حساب نادى الاتحاد فى الجولة الأولى ، ويسعى لتكرار ذلك الانتصار ليرفع رصيده الى 6 نقاط وينافس على صدارة الدورى.

توقيت مباراة الشباب - الاتفاق، استاد الملك فهد الدولي، في تمام الساعة 7:50 بتوقيت مصر، 8:50 بتوقيت مكة المكرمة ، 9:50 بتوقيت أبو ظبي، القنوات الناقلة : Ssc

قيمت اليوم الكثير من المباريات الهامة في الدوري السعودي للمحترفين، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر البطولة.

وجاءت نتائج المباريات كالتالي:

انتهى ديربي الدوري السعودي بين فريقي الهلال والتعاون، بفوز "الزعيم" بهدفين مقابل هدف.

فاز فريق الباطن على منافسه فريق أبها بهدفين مقابل هدف.

حقق فريق ضمك الفوز على فريق الطائي بهدف نظيف.

حقق فريق الهلال فوزا غاليا على منافسه فريق الطائي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى وأحرز الهدف صالح الشهري في الدقيقة “91” من زمن اللقاء.

وتمكن نادي الهلال مواصلة الحفاظ على رقمه القياسي في الدوري السعودي للمحترفين، وهو تحقيق الفوز في المباريات الافتتاحي بالدوري السعودي منذ بدايته في عام 1977.

ولم يخسر نادي الهلال في المباراة الإفتتاحي في الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه.

بعدم الخسارة عقب الفوز السبت الماضي على الطائي بهدف نظيف.

ويعد نادي الهلال هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة في الأدوار الاستفتاحية للدوري السعودي منذ انطلاقه.

وحقق نادي الهلال الفوز في 36 مباراة في الجولات الافتتاحية للدوري السعودي للمحترفين، بينما تعادل في 10 لقاءات.

أسدل الستار على الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد انتهاء مباراة فريقي الهلال والطائي.

وشهدت نتائج الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري السعودي، رقما قياسيا، حيث لم يخسر أي فريق داخل أرضه، باستثناء أهلي جدة، ومعه فريق الحزم العائد حديثا للمسابقة.