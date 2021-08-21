/646361/الوحدات-الأردني-يكشف-تفاصيل-إصابة-ظهيره-الأيمن

أعلن نادي الوحدات، اليوم السبت، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الظهير الأيمن فراس شلباية، خلال مشاركته أمام الفيصلي في دوري المحترفين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان شلباية قد تعرض للإصابة بعدما نفذ ركلة جزاء بنجاح في الفيصلي، في لقاء أقيم الأربعاء الماضي، وفاز به الوحدات 2-0 في الجولة 14 من عمر الدوري.

وأكد معالج الفريق، مأمون حرب، في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الوحدات، أن نتائج صورة الرنين المغناطيسي التي أجريت اليوم السبت، لفراس شلباية، أثبتت وجود استطالة في العضلة الخلفية.

وأوضح حرب أن شلباية سيخضع لجلسات علاج مكثف خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل تجهيزه بصورة مثالية، تضمن له التخلص من هذه الإصابة والعودة للمشاركة في المباريات من جديد.

نتيجة مباراة الرمثا والجليل

وفي مباراة أخرى، حقق الرمثا فوزاً على الجليل بهدف دون رد، سجله اللاعب حمزة الدردور في الدقيقة 23.

وحل الرمثا في المركز الثالث بالتساوي مع السلط ولكل منهما 30 نقطة، فيما بقي الجليل تاسعا برصيد 12 نقطة.

ملخص مباريات ختام الجولة الـ 13 من الدوري الأوردني

انتهت أحداث مباراة شباب الأردن والحسين إربد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، لصالح إربد، في لقاء الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدوري الأردني الممتاز، على ملعب استاد الملك عبد الله الثاني.

حقق فريق سحاب الفوز على نظيرة فريق معان بنتيجة هدف دون رد، في لقاء الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدوري الأوردني الممتاز، على ملعب الأمير محمد.

موقف السحاب ومعان

يحتل فريق سحاب المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الأردني الممتاز، برصيد 13 نقطة من أصل 13 مباراة، حقق من خلالها 3 انتصارات، ووقع في فخ التعادل في 4 مباريات، وفشل في تحقيق الفوز في 6 مباريات، ونجح في إحراز 14 هدف، في حين تلقت شباكة 19 هدف.

يحتل فريق معان المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الأردني الممتاز، برصيد 11 نقطة من أصل 13 مباراة، حقق من خلالها 3 انتصارات، ووقع في فخ التعادل في 2 مباريات، وفشل في تحقيق الفوز في 8 مباريات، ونجح في إحراز 12 هدف، في حين تلقت شباكة 22 هدف.

موقف الحسين وشباب الأردن في الدوري

يحتل فريق الحسين المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الأردني الممتاز، برصيد 23 نقطة من أصل 13 مباراة، حقق من خلالها 7 انتصارات، ووقع في فخ التعادل في 2 مباريات، وفشل في تحقيق الفوز في 4 مباريات، ونجح في إحراز 18 هدف، في حين تلقت شباكة 19 هدف.

يحتل فريق شباب الأردن المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الأردني الممتاز، برصيد 18 نقطة من أصل 13 مباراة، حقق من خلالها 4 انتصارات، ووقع في فخ التعادل في 6 مباريات، وفشل في تحقيق الفوز في 3 مباريات، ونجح في إحراز 12 هدف، في حين تلقت شباكة 12 هدف.

ولم يحدد نادي الوحدات، موعد عودة شلباية للملاعب، والمدة التي يحتاجها للتخلص من الإصابة.