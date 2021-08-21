انت الان تتابع تفاصيل خبر أسباب قوية وراء تدشين دار الإفتاء المصرية حسابً على تيك توك 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يعد تطبيق تيك توك من أشهر تطبيقات الصوت والصورة في العالم، يستخدمه غالباً الشباب والفئات العمرية الصغيرة بدافع التسلية والترفيه، ولكن آثار العديد من مستخدميه مؤخراً الجدل، نظراً لوجود تعديات سلوكية وأخلاقية من قبل الكثير، والذي قد أصبح بعضهم من المشاهير على هذا التطبيق، كما كان سبباً لتوجيه اتهامات جنائية لهم، ووصل الأمر إلى دخول السجن للعديد من الشباب والشابات في مصر نظراً للاستخدام الخاطئ للتطبيق، حيث يتمثل هذا الاستخدام الخاطئ في الظهور بمنظر غير لائق ينافي قيم وآداب المجتمع، وتحريض الفتيات إلي القيام بتلك الأعمال وبالأخص الفئات العمرية الصغيرة، الامر الذي دفع مؤسسة من أعرق المؤسسات الدينية المصرية إلي التدخل في إيجاد حلول للحوار رواد هذا التطبيق.

حساب دار الإفتاء على تيك توك

صرحت دار الإفتاء المصرية من خلال حسابها على فيس بوك أنه: من أجل زيادة سبل التواصل المباشر والفعال، اقبلوا على إنشاء حساباً على منصة الـ” تيك توك”، لكي يتم نشر مختلف الفتاوي الصحيحة والهامة بالفيديو.

وعليه فتضمن الحساب المعلن عنه فيديوهات شيوخ من دار الإفتاء، يقومون بمناقشة المواضيع الاكثر اهمية على الساحة المصرية، مثل موضوعات التحرش الجنسي، واراء الدين في كيفية التعامل مع الحيوانات مثل الكلاب والقطط، إضافةً إلي فيديوهات عن مبادرات وجهود الدار لمواجهة الفكر التطرفي.

رابط حساب دار الإفتاء

جدير بالذكر أنه لاقي منشور دار الإفتاء، عن إنشاء حساب على تطبيق تيك توك جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض، وكانت حجج المؤيدين انها تعد خطوة هامة في مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، وسهولة الوصول إلى الشباب ونشر الوعي الديني والفكري بينهم. وجاءت اراء المعارضين أنه من المعلوم أنه يعرض تتطبيق Tiktok العديد من مقاطع الفيديو المخلة والراقصة.

وتلقي رابط حساب دار الإفتاء بعد انشاءة على التطبيق بساعات قليلة مايزيد عن 6 الآلاف متابع.