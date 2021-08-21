وزير النقل يستقل جرار اختبارات أعمال السكة لمشروع قطار LRT

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي (LRT) السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان) وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع

حيث بدأت الجولة من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة،و اطلع الوزير على معدلات رفع كفاءة

خط القاهرة /السويس في المسافة من عدلي منصور حتى الروبيكي بطول 35كم واكد الوزير سرعة الانتهاء من تنفيذ المحطة المركزية التبادلية وفقاً للجدول الزمني وان تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية.

ثم تفقد الوزير باقي محطات المشروع واستقل الوزير جرار اختبارات أعمال السكة لمشروع قطار LRT في المسافة بين محطة نيوهليوبوليس ومحطة بدر بطول ٦ كم للتأكد من انتهاء وجاهزية وصلاحية اعمال السكة بتلك المسافة ووجه بان يتم مد كابلات الكهرباء للاعمدة التي يتم تركيبها فوراً وكذلك الانتهاء من أعمال تنفيذ الطرق الواصلة بين الطرق الرئيسة و أماكن الانتظار بكافة المحطات خاصة مع التقدم في أعمال تنفيذ التخطيط السطحي للمحطات واعمال ساحات انتظار السيارات وكباري المشاة

كما تفقد الفريق مهندس كامل الوزير كباري المشروع(كباري مسار - كباري سيارات) وكذا أعمال الأسوار والورشة للاطمئنان على معدلات التنفيذ. حيث بلغت نسبة تنفيذ الاعمال المدنية للمرحلتين ( الأولى والثانية ) 91 ٪؜ حيث يشتمل المشروع على عدد 4 كباري سيارات تم الإنتهاء منها جميعاً وتشغيلها تجريبياً أمام حركة السيارات وهي كباري "الهايكستب والمستقبل 1والمستقبل 2 و الشروق" بالإضافة إلى عدد 7 كباري لمسار القطار الكهربائي وهي "الإسماعيلية وجنيفا والروبيكي1و 2 والسويس والعاصمة 1 و العاصمة ٢ "حيث بلغت نسبة التنفيذ الاجمالية لها 97 ٪؜ كما يشتمل المشروع على عدد 3 أنفاق تم الإنتهاء من تنفيذها بنسبة ١٠٠ % وهي نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقين لمسار القطار وهما "نيو هليوبوليس وبدر" وكذلك يجرى تنفيذ الاعمال المدنية بالورشة بنسبة ٧٥ % والتى تضم عدد ٢٦ مبنى. كما بلغت نسبة تتفيذ الأعمال الكهروميكانيكية للمشروع ٥٧ ٪؜ حيث يجرى تركيب أعمدة الكاتنري التي تغذي القطار بالكهرباء

وقد اكد الوزير على ضرورة تنفيذ كافة الأعمال بالتوازي وسرعة توريد باقي المعدات الخاصة بالانظمة الكهروميكانيكية مع قيام الهيئة القومية للانفاق بإختبارها تمهيداً لتركيبها خاصه وان الأعمال الإنشائية للمحطات قد قاربت على الانتهاء استعداداً لوصول القطارين اللذين تم شحنهما من الصين والمخطط وصولهما قبل نهاية أغسطس الجاري تمهيداً لاختبارهما وبدء التشغيل التجريبى لهما كما أكد الوزير على استكمال تصنيع وتوريد باقي القطارات حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الوحدات المتحركة ٧١.٥%

وكذلك تابع الوزير أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والتي تشمل محطات: (كاتدرائية الميلاد - القيادة الاستراتيجية - المدينة الرياضية الدولية – العاصمة المركزية وهى المحطة التبادلية مع القطار الكهربائي السريع) كما اوضح الوزير انه فيما يتعلق بالمرحلة الرابعة من المشروع فقد وجهت القيادة السياسة بمد مسار القطار الى قلب مدينة العاشر من رمضان لخدمة المواطنين (الطلبة والعاملين بالمنطقة الصناعية المقيمين بالعاشر من رمضان والاهالي ) ليصبح طول مسار القطار بالكامل 103.3كم و بعدد 19 محطة بعد إضافة محطات (غرب العاشر – العاشر من رمضان – مركز المدينة)

جدير بالذكر أن المشروع يعتبر شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) علاوة على تبادله لخدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور ومع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في المحطة المركزية ومع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة مدينة الفنون والثقافة