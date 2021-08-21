التعليم تعلن رابط تقديم التظلم على نتيجة الثانوية 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط تقديم طلبات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021، حيث يقدم الطلاب الراغبين فى التظلم على النتيجة طلباتهم إلكترونيا وتتضمن ملء استمارة بها بيانات الطالب " الاسم ورقم الجلوس والمواد التى يرغب فى التظلم عليها. ويمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى " https://tazalom.emis.gov.eg/

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