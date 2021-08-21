مدبولى: المنتزه لها موقع فريد.. ومقومات المنطقة تجعلها مقصدا سياحيا مميزا

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء، أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يتابع كل أعمال التطوير بالإسكندرية، ويوجه بسرعة التنفيذ، وجودة الأعمال المنفذة، منوهًا إلى توجه الدولة وحرصها على تحقيق الاستفادة القصوى من جميع المواقع المميزة التى تمتلكها، لافتًا إلى أن منطقة المنتزه تتمتع بموقع فريد وساحر، ومقومات عديدة لتكون مقصدا سياحيا مميزا جاذبا للزوار والاستثمار فى عروس المتوسط، مع إعادة الرونق الحضارى والتاريخى لها.

وفى مستهل الجولة، قدم اللواء أحمد العزازى، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية، عرضا تفصيليا حول سير العمل فى تطوير منطقة المنتزه، حيث تناول تفاصيل عملية ترميم وتطوير وإعادة الآثر التاريخى والمعمارى لقصر السلاملك، المقرر الاستفادة منه فى الاستخدام الفندقى، ليضم إلى جانب الغرف الفندقية قاعة المؤتمرات، وساحة حدائق أندلسية فريدة، لافتا إلى أن معدلات تنفيذ المشروع بلغت مراحل متقدمة.

وتطرق نائب رئيس الهيئة الهندسية، إلى مشروع متحف القطار الملكى ضمن أعمال تطوير حدائق المنتزه، موضحا أن فكرة المشروع تعتمد على إعادة توظيف جراج القطار الملكى كمتحف يعرض به القطار الملكى، حيث تم ترميم ورفع كفاءة الجراج الإنشائية، وإعداده كساحة عرض، على مساحة 530 مترا، ليكون متحفا يعرض به القطار الملكى وبعض المقتنيات الملكية بعد أن كان مغلقا و غير مستخدم .

وأضاف العزازى، أن مبنى متحف الجراج الملكى سيضم مساحة مخصصة للاستقبال، ومنطقة ألعاب عربات قطار للأطفال، وفيما يتعلق ببوابات الدخول والخروج، تم إنشاؤها بتصميم يحاكى بوابة محطة قطار المنتزه التاريخية، كما يضم مبنى بوابة الخروج محلاً لبيع الهدايا التذكارية.

وأكد أن معدلات التنفيذ بمشروع متحف القطار الملكى تبلغ 92٪، وتم الانتهاء من إنشاء رصيفين على غرار أرصفة المحطات القديمة ومظلاتها الخشبية، ويعرض كل من الرصيفين عربات الترام القديمة، كما تستخدم المظلات كمقاه وكافتيريات لخدمة الزوار.

كما تطرق نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية، بالشرح لمشروع "منتجع البراديس"، والذى يتضمن إعادة إنشاء منتجع مطل على البحر من ثلاث جهات، يشمل منطقة رئيسية تضم ثلاثة حمامات سباحة، ونوافير جمالية، ومنطقة خضراء، لإضفاء الطابع الخاص بمنطقة حدائق قصر المنتزه، بما يحقق الإستفادة من الموقع الفريد لمنطقة المنتزه.

واستعرض مشروع تطوير المنطقة المحيطة بجزيرة الشاى، ونادى الرياضات البحرية، الذى يستهدف إعادة الحياة للمنطقة، مع تطوير الرياضات، والألعاب الترفيهية بالمنطقة مع المحافظة على الطراز المعمارى التاريخى للكشك الملكى والمنطقة المحيطة به، مؤكدا أنه تم الحفاظ فى أعمال التطوير على كل الأشجار الموجودة.

وأضاف اللواء العزازى، أن مشروع تطوير جزيرة الشاى، سيتضمن كذلك إقامة منطقة الشواطئ، وهى عبارة عن مدرجات، ومسارات للمشاة، ومناطق خضراء ذات ارتفاعات مختلفة تطل على الشاطئ الأخضر وشاطئ الأفق ويحتوى على أماكن السياحة والاستجمام، كما يضم المشروع تطوير منطقة كشك الشاى، وهى منطقة مصممة للحفاظ على الطابع والطراز المعمارى الآثرى الخاص بكشك الشاى، مع تطوير الخدمات المقدمة للعمل على راحة الرواد والزائرين، مع زيادة المسطحات المستغلة حول منطقة كشك الشاى لتنشيط الحركة السياحية بالمكان واستغلاله الاستغلال الأمثل.

ولفت إلى أن منطقة جزيرة الشاى تعدُ منطقة القلب الأخضر للمنتزه، وهى منطقة زراعية مقامة على أحدث التصميمات الهندسية مع الحفاظ على الطابع الشجرى الخاص بحدائق قصر المنتزه، كما تشمل الجزيرة ساحة الغروب وهى منطقة تطل على مزارع الأسماك الملكية، والمنطقة الغربية من شاطئ الجزيرة، وكذلك فنار الأسكندرية الأثرى كما تتميز الجزيرة بإطلالة مباشرة لمناطق الألعاب الرياضية والخدمات البحرية مما يجعلها اختيارا مناسبا للاستجمام، ووجهة مميزة لزوار المنتزه.

وأكد نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أنه يتم عمل حماية بحرية لجميع الشواطئ الشرقية للجزيرة باستخدام أحدث الطرق والتصميمات الخاصة بحماية الشواطئ، وايضا تدعيم الشاطئ بالرمل، ووصلت نسبة تنفيذ المشروع مراحل متقدمة.

وفى نهاية العرض قدم الدكتور مصطفى مدبولى الشكر للواء أحمد العزازى، وجميع فرق العمل فى هذا المشروع الضخم، لافتًا إلى أن المشروع يعد نقلة حضارية كبيرة.