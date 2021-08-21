صور.. وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائى LRT 

جدة - نرمين السيد - أجرى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائى (LRT) السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان) وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.





بدأت الجولة من محطة عدلى منصور المركزية التبادلية التى ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا، ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة، واطلع الوزير على معدلات رفع كفاءة خط القاهرة / السويس فى المسافة من عدلى منصور حتى الروبيكى بطول 35 كم.

وأكد الوزير، وفقا لبيان صحفى، سرعة الانتهاء من تنفيذ المحطة المركزية التبادلية وفقاً للجدول الزمنى وأن تتم جميع الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، ثم تفقد الوزير باقى محطات المشروع واستقل الوزير جرار اختبارات أعمال السكة لمشروع قطار LRT فى المسافة بين محطة نيوهليوبوليس ومحطة بدر بطول 6 كم، للتأكد من انتهاء وجاهزية وصلاحية أعمال السكة بتلك المسافة.

ووجه الوزير، بأن يتم مد كابلات الكهرباء للأعمدة التى يتم تركيبها فورا وكذلك الانتهاء من أعمال تنفيذ الطرق الواصلة بين الطرق الرئيسة وأماكن الانتظار بكافة المحطات خاصة مع التقدم فى أعمال تنفيذ التخطيط السطحى للمحطات وأعمال ساحات انتظار السيارات وكبارى المشاة.

كما تفقد الفريق مهندس كامل الوزير كبارى المشروع (كبارى مسار - كبارى سيارات) وكذا أعمال الأسوار والورشة للاطمئنان على معدلات التنفيذ، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية للمرحلتين (الأولى والثانية) 91 ٪؜ حيث يشتمل المشروع على عدد 4 كبارى سيارات تم الانتهاء منها جميعاً وتشغيلها تجريبياً أمام حركة السيارات وهى كبارى "الهايكستب والمستقبل 1 والمستقبل 2 والشروق"، بالإضافة إلى عدد 7 كبارى لمسار القطار الكهربائى وهى: "الإسماعيلية وجنيفا والروبيكى 1 و2 والسويس والعاصمة 1 والعاصمة 2"، حيث بلغت نسبة التنفيذ الاجمالية لها 97 ٪؜.

كما يشتمل المشروع على عدد 3 أنفاق تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100 %، وهى نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقين لمسار القطار وهما "نيو هليوبوليس وبدر" وكذلك يجرى تنفيذ الأعمال المدنية بالورشة بنسبة 75 % والتى تضم عدد 26 مبنى.

وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية للمشروع 57 ٪؜، حيث يجرى تركيب أعمدة الكاتنرى التى تغذى القطار بالكهرباء، وأكد الوزير على ضرورة تنفيذ الأعمال بالتوازى وسرعة توريد باقى المعدات الخاصة بالانظمة الكهروميكانيكية مع قيام الهيئة القومية للأنفاق باختبارها تمهيداً لتركيبها خاصة وأن الأعمال الإنشائية للمحطات قد قاربت على الانتهاء استعداداً لوصول القطارين اللذين تم شحنهما من الصين والمخطط وصولهما قبل نهاية أغسطس الجارى، تمهيداً لاختبارهما وبدء التشغيل التجريبى لهما كما أكد الوزير على استكمال تصنيع وتوريد باقى القطارات حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الوحدات المتحركة 71.5%.

وكذلك تابع الوزير أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والتى تشمل محطات: (كاتدرائية الميلاد - القيادة الاستراتيجية - المدينة الرياضية الدولية – العاصمة المركزية وهى المحطة التبادلية مع القطار الكهربائى السريع)، كما أوضح الوزير أنه فيما يتعلق بالمرحلة الرابعة من المشروع فقد وجهت القيادة السياسة بمد مسار القطار إلى قلب مدينة العاشر من رمضان لخدمة المواطنين (الطلبة والعاملين بالمنطقة الصناعية المقيمين بالعاشر من رمضان والأهالى) ليصبح طول مسار القطار بالكامل 103.3 كم وبعدد 19 محطة بعد إضافة محطات (غرب العاشر – العاشر من رمضان – مركز المدينة).