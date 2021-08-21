/646333/محمد-صلاح--على-رأس-التشكيل-الرسمي-لـ-ليفربول-أمام-بيرنلي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه أمام بيرنلي، في لقاء الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول وبيرنلي، في الساعة الواحدة والنصف مساء، على ملعب الأنفيلد، معقل فريق الريدز، على قناة بي إن سبورت اتش دي وان براميم. تشكيل ليفربول أمام بيرنلي: في حراسة المرمى: أليسون بيكر. خط الدفاع: ألكسندر أرنولد – جوان ماتيب – فيرجيل فان دايك – تسيميكاس. خط الوسط: هيندرسون – نابي كيتا – إليوت . خط الهجوم: محمد صلاح - ديجو جوتا – ساديو ماني.

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