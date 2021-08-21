/646332/مي-رشدي-اعتماد-الدولة-على-مواردها-الذاتية-انعكس- إيجابيا-على-معدلات-التنمية-الاقتصادية
قالت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن تعظيم الاعتماد على الموارد الذاتية التابعة للدولة من أهم الأولويات بالسياسة الحالية مشيرة إلي أن الدولة تبحث عن كيفية الاستغلال الأمثل للموارد الذاتية التي تمتلكها .
مي رشدي: اعتماد الدولة على مواردها الذاتية انعكس إيجابيًا على معدلات التنمية الاقتصادية
واكدت عضو مجلس النواب مي رشدي لتحيا مصر أن حكومة المهندس مصطفى مدبولي اعتمدت في خطتها الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2021/2022، أن الجزء الأكبر من الهيئات الاقتصادية تعتمد على مواردها الذاتية مما ينعكس إيجابيًا على معدلات التنمية الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية، وعلى رأسها القروض الأجنبية وهذا جعل الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبحث عن استغلال الموارد الذاتية سواء زراعية أو بترولية وكذلك الغاز الطبيعي مؤكدة علي أن الدولة تستهدف ذلك بإقامة العديد من المشاريع التنموية والقومية.
واشارت رشدي إلي أن الدولة نجحت في زيادة الاعتماد على الموارد الذاتية وهذا أحد الأسباب الرئيسية لزيادة حجم الإنتاج الكلي للاقتصاد المصري وكانت سبب في وتعزيز الإمكانيات المادية للدولة ومواردها الذاتية .
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