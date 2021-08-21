/646331/بـ-رقم-خيالي-ليفربول-يواصل-مفاوضاته-لتجديد-عقد-محمد-صلاح

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة نادي ليفربول الانجليزي بدأت بالفعل في الدخول في مفاوضات لتجديد عق النجم المصري محمد صلاح ليكون العقد الأغلى في تاريخ النادي الانجليزي.

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ووفقاً لصحيفة ليفربول إيكو فإن صلاح سيوقع عقدا جديدا مع ليفربول قيمته قد تصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني سنويا ، وبرغم جنون هذا الرقم إلا أن الصحيفة أكدت أن هذه الخطوة حال تنفيذها قد تحمي استثمارات ليفربول لسنوات قادمة. ويبلغ راتب محمد صلاح الحالي 200،000 إسترليني في الأسبوع، وبرغم ضخامة الرقم إلا أن مسئولى ليفربول على يقين أن صلاح يستحق الأفضل .

وصرح يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول ، إن النادي بدأ التفاوض مع محمد صلاح بشأن توقيع عقد جديد وجدد ليفربول مؤخرا عقود لاعب الوسط فابينيو وحارس المرمى أليسون، والمدافعين فيرغيل فان دايك وترينت ألكسندر-أرنولد لفترات طويلة، وأشار كلوب فى تصريحات فى الأسبوع الماضي إن القائد جوردان هندرسون من المرجح أن يمدد عقده الحالي.

ويعد الفرعون المصرى أحد أهم اللاعبين في تشكيلة كلوب،بل فى تاريخ ليفربول،و سجل صلاح 126 هدفا بقميص ليفربول، وساهم في فوز الفريق بالعديد من البطولات أبرزها الدوري الإنجليزى الممتاز، ودوري أبطال أوروبا