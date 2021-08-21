/646328/ليفربول-ينتظر-تحقيق-رقم-قياسي-أمام-بيرنلي-تفاصيل

يستضيف فريق ليفربول نظيرة بيرنلي يوم السبت القادم على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ 35 منالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تواجه ليفربول مع بيرنلي في 11 مباراة، فاز ليفربول في 9 مباريات، بينما فاز بيرنلي في مباراة وحيدة، وخيم التعادل بينهم في مباراة واحدة فقط.

ليفربول سجل 26 هدفاً في شباك بيرنلي، بينما أحرز بيرنلي 8 أهداف في شباك ليفربول.

أهداف مباراة ليفربول ونوريتش سيتي

نجح ليفربول في تسجيل الهدف الثاني في المباراة عن طريق روبيرتو فيرمينيو، في الدقيقة الخامسة والستون من عمر المباراة، ليؤكد على نتيجة المباراة، بعد محاولة ومباغته من السنغالي ساديو مانى، لتصتدم بالدفاع وتصل لصلاح ويمررها لفيرمينيو بأرضية زاحفة على الطرف الأخر من الملعب.

ضرب ديجو جوتا بالهدف الأول له في ااول مباراة لفريقة في انطلاقة بطولة الدوري الإنجليزي الممتازن في شباك نوريتش سيتي، لتكون أول بدايته أهدافة في موسم 2021 /2022 في شباك نوريتش.

كشف يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول لإنجليزي، ملف تجديد عقد جودران هندرسون مع الفريق ويمتلك جوردان هندرسون صاحب الـ 31 عاماً، بعقد مع ليفربول يمتد حتي يونيو 2023.

وكشفت تقارير صحيفة "ذا أتلتيك"البريطانية، فإن جوردان هندرسون نجم خط وسط ليفربول أجري مفاوضات ناجحة مع إدارة النادي لتجديد عقده لمدة 3 سنوات مع خيار التمديد لعام إضافي، وفقاً للمباريات التي يخوضها مع الفريق.

ويستعد فريق ليفربول لمباراته المقبلة أمام فريق بيرنيلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

خسر نادي بيرنلي في المباراة الأولى من الموسم الجديد في البريميرليج له من برايتون بهدفين لهدف، ليستقر في المركز الـ14 دون رصيد من النقاط.

ويسعى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول إلى التأكد من جاهزية لاعبيه قبل خوض الموسم الجديد في البريميرليج الذي ينطلق الجمعة المقبل.

وخاض ليفربول خلال استعداداته للموسم الجديد حتى الآن 7 مباريات ودية، حيث تعادل مع إنسبروك النمساوي 1-1 في مباراة لمدة 30 دقيقة، وتعادل بنفس النتيجة مع شتوتجارت الألماني في لقاء لمدة نصف ساعة أيضا.