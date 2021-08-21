/646330/بالصور-نهج-تصالحي-بعد-الجدل-الذي-شهدته-الولايات-المتحدة-منذ-استيلاء-طالبان-على-أفغانستان

في إطار سعيها لتحسين صورتها وخروجها المخزي من أفغانستان بعد استيلاء حركة طالبان على مقاليد الحكم في أفغانستان أمام العالم، نشر الجيش الأمريكي مجموعة من الصور لجنوده وهم يعتنون بأطفال رضع وأطفال أفغان في مطار كابول حيث تجري عمليات الإجلاء في فوضى عارمة أثارت انتقادات حادة في الولايات المتحدة.

بالصور نهج تصالحي بعد الجدل الذي شهدته الولايات المتحدة

في الوقت نفسه، نُشرت لقطات فيديو لطفل يدفعه مدنيون فوق أسلاك شائكة باتجاه جنود أمريكيين يقومون بالتقاطه وهم يقفون على الجدار المحيط بمطار العاصمة الأفغانية.

وفي هذا التسجيل الذي وضع على "تويتر" ، يظهر عسكري يلتقط الرضيع من ذراعه ويرفعه لتمريره فوق أسلاك شائكة، قبل أن يقوم جندي آخر يقف وراءه بإنزاله على الجانب الآخر.

ورداً على سؤال عن الشريط المصور، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون جون كيربي، إنها كانت "مبادرة تعاطف". وأضاف، أن "أحد والدي الطفل طلب من مشاة البحرية (المارينز) رعايته لأنه كان مريضاً".

وتابع أن "أحد جنود مشاة البحرية الذي ترونه وهو يمد ذراعه فوق الجدار، قام بنقل الطفل إلى مستشفى نرويجي موجود في المطار"، مؤكداً أنهم "عالجوا الطفل وأعادوه إلى والديه". واضاف أنه لا يعرف مكان الطفل حالياً.

وأكد كيربي، "نتحمل بالتأكيد مسؤولية إعادة الطفل إلى والديه. لا أعرف من هو والده وما إذا كان قد تقدم بطلب للحصول على تأشيرة هجرة خاصة (أس آي في). ليس لدي معلومات على هذا المستوى".

ونشر الجيش الأمريكي الجمعة صوراً تظهر جنوده وهم يهتمون بأطفال في أرض مطار حامد كرزاي الدولي. ويحضن جندي يضع خوذة ومدجج بالسلاح طفلاً وهو يبتسم. في صورة أخرى، تظهر جنديتان تحملان طفلين بينما يبدو في صورة ثالثة جندي راكعاً لتقديم المياه لطفل صغير.

بيتر ميجر البرلماني الجمهوري

وكتب البرلماني الجمهوري بيتر ميجر الذي قاتل في العراق في الماضي، في تغريدة على "تويتر"، أنه "فخور جداً" بهذه الصور. وقال، "هذه هي أمريكا التي يجب أن نجسدها".

واعتمد البرلماني لهجة تصالحية بعيدة عن الجدل الذي تشهده الولايات المتحدة منذ استيلاء "طالبان" على كابول الأحد ونشر الصور الأولى للفوضى في مطار كابول ومحيطه، حيث يتجمع آلاف الأشخاص لمحاولة مغادرة أفغانستان.