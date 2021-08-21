ليفربول عن صلاح: لنحقق الفوز الثاني على التوالي يا ريدز«صور»

/646329/ليفربول-عن-صلاح-لنحقق-الفوز-الثاني-على-التوالي-يا-ريدزصور

نشر الموقع الرسمي لفريق ليفربول منذ دقائق، على تطبيق فايسبوك، صورة للفرعون المصري محمد صلاح، وهو يجري بالكرة وتأتي خلفه صورة ليورجن كلوب، المدير الفني للفريق، قبل لقاء بيرنلي بالدوري، في الجولة الثانية من البريميريج.

ويستعرض دوت الخليج صورة محمد صلاح

وينتظر الفرعون المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي في لقاء اليوم مع فريقة أمام فريق بيرنيلي، في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي المممتاز، رقم قياسي وتاريخي في البريمير ليج.وصل الفرعون المصري لهدفه الثامن والتسعون، في بطولة الدوري الإنجليزي، سواء مع فريقة الأسبق في بريطانيا مع تشيلسي، ومع ليفربول حالياً، من أصل 158 مباراة.

ويشارك اليوم محمد صلاح في المباراة الـ 159 في الدوري الإنجليزي، ببرصيد 98 هدف، ويقترب من حصد أفضل لاعب وأسرع لاعب يسجل 100 هدف في البريميرليج، من أصل 160 هدف.

ويتصدر الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبيرج قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، في تسجيل 100 هدف من أصل 160 مباراة، ويليه شيرار، وسيرجيو أجويرو، وتيري هينري.