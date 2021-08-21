/646327/وزير-خارجية-بريطانيا-ونظيره-الألماني-يبحثان-الوضع-في-أفغانستان-لتعزيز-الاستقرار-الإقليمي
في إطار مباحثات ومشاورات الدول الغربية للوضع في أفغانستان، بحث وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الوضع في أفغانستان مع نظيره الألماني هايكو ماس.
راب على تويتر
وكتب راب في تغريدة عبر موقع تويتر، اليوم السبت، «اتفقت أنا وماس على ضرورة التعاون في مجال الأمن وضمان وصول المساعدات الإنسانية في أفغانستان.. ستعمل المملكة المتحدة وألمانيا، باعتبارهما حلفاء الناتو ومجموعة السبع، معا لتعزيز الاستقرار الإقليمي».
حركة طالبان
ودخلت حركة طالبان العاصمة كابول يوم 15 أغسطس الجاري، منهية هجوما استمر أسابيع وأسفر عن انهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة.
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