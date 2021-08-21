حركة طالبان تسعى لتقديم نموذج حكم أكثر اعتدالًا عما كانت عليه من قبل.. وبايدن ودراجي يضعان خطة مشتركة بشأن أفغانستان

/646323/حركة-طالبان-تسعى-لتقديم-نموذج-حكم-أكثر-اعتدالا-عما-كانت-عليه-من-قبل-وبايدن-ودراجي-يضعان-خطة-مشتركة-بشأن-أفغانستان

في إطار سعيها الدؤوب لتثبيت مكتسباتها في الأراضي الأفغانية، وتقديم وجه مختلف وأكثر اعتدالًا للحكم عما كانت عليه من قبل، لإزالة التخوفات الأفغانية والإقليمية والدولية، قال متحدث باسم حركة طالبان اليوم السبت، إن الحركة تهدف إلى الكشف عن إطار حكم جديد لأفغانستان في الأسابيع القليلة المقبلة، بعد سيطرة مقاتلي الحركة على تلك الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

مسئول بحركة طالبان

وقال المسئول لوكالة «رويترز» للأنباء إن خبراء قانونيين ودينيين وخبراء في السياسة الخارجية في حركة طالبان، يهدفون إلى طرح إطار حكم جديد في الأسابيع القليلة المقبلة.

واعتبر المسئول في حركة طالبان، أن نموذج حركة طالبان الجديد للحكم في أفغانستان قد لا يكون ديمقراطياً بالتعريف الغربي الدقيق، ولكنه سيحمي حقوق الجميع.وعن الفوضى التي شهدها مطار كابل في الأيام الماضية، رد المسئول في حركة طالبان، بأن الفوضى في مطار كابل لم تسببها حركة طالبان، وكان يمكن للغرب ترتيب خطة أفضل للإجلاء، وتابع المسئول في حركة طالبان أن الحركة تناقش خلال محادثات كيفية ضمان مغادرة القوى الغربية لأفغانستان بشروط ودية.وسعت حركة طالبان، لتقديم وجه أكثر اعتدالاً، منذ سيطرتها السريعة على السلطة، الأسبوع الماضي، وذلك بعدما حكمت أفغانستان بقبضة من حديد من عام 1996 إلى عام 2001 قبل أن تطيح بها قوات كانت تقودها الولايات المتحدة، لإيوائها مقاتلي «القاعدة» الذين دبروا هجمات 11 سبتمبر.

بايدن ودراجي يبحثان الوضع في أفغانستان

على جانب آخر بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، الوضع في أفغانستان.

وذكر البيت الأبيض - في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم السبت، أن الجانبين ناقشا في مكالمة هاتفية، أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين الممثلين العسكريين والمدنيين في كابول، الذين يعملون بلا كلل لإجلاء مواطنيهم والأفغان الذين دعموهم بشجاعة.

واتفق بايدن مع رئيس الوزراء الإيطالي على وضع خطة مشتركة بشأن أفغانستان في الاجتماع الافتراضي المقبل لمجموعة السبع.