إنفوجراف.. العدل تطلق 9 مشروعات رقمية تتيح إنهاء المعاملات من المنزل

جدة - نرمين السيد - استحدثت وزارة العدل، مجموعة من الخدمات الإلكترونية، لتقديم خدمات التقاضى فى ساحات المحاكم، وتجديد حبس المتهمين أون لآين، بالإضافة إلى خدمات الشهر العقارى والطب الشرعى وتلقى الشكاوى وتقديم بلاغات للنيابة العامة.





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