إنفوجراف.. قواعد تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى

جدة - نرمين السيد - بدأ مكتب تنسيق القبول التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم، فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للطلاب الناجحين فى الثانوية ويستمر حتى الأربعاء المقبل.





وأكدت الوزارة، وفقا لبيان صحفى، أن القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الإلكترونى" وأنه خدمة مجانية متاحة، وسيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق مع اتخاذ الاشتراطات والتدابير الاحترازية التى أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة وتحقيق أقصى درجات التباعد الاجتماعى بما يضمن سلامة الجميع، على أن تستمر هذه المرحلة لمدة 5 أيام.

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