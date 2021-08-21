مطار القاهرة يسير 333 رحلة جوية لنقل 46 ألفا و500 راكب

جدة - نرمين السيد - وبحسب مصادر بالمطار، من المنتظر أن يغادر المطار 181 رحلة جوية تقل على متنها 28.000 ألف راكب إلى عدة وجهات دولية منها: لندن، نيويورك، مونتريال، باريس، إسطنبول، فيينا، أديس أبابا، موسكو، روما، فرانكفورت، كوبنهاجن، أربيل، ميلانو، جازان، إنجمينا، موسكو، بوخارست، أمستردام، الدوحة، بغداد، أربيل، أبوجا، بيروت، أبوظبى، دبى، الشارقة، البحرين، جدة، المدينة، الدمام، الرياض، أثينا، رأس عمان.

فى حين يستقبل مطار القاهرة 181 رحلة على متنها 18.500 ألف راكبا قادمة من عدة وجهات دولية مختلفة منها نيويورك، فرانكفورت، لندن، باريس، روما، فيينا، موسكو، إسطنبول، كييف، ميلانو، كوبنهاجن، أديس أبابا، عمان، الدوحة، جدة، المدينة، دبى، أبوظبى، أثينا، مسقط، إنجمينا، لاجوس، بيروت، أبوجا، الخرطوم، أنطاليا، الدوحة، البحرين، برلين، واشنطن، كولونيا، الدمام، عنتيبى.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث يتم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات بين المسافرين المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى.