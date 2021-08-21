رئيس الوزراء يتفقد استكمال محور المحمودية بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - واصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، متابعة أعمال تطوير عدد من المحاور المرورية بمحافظة الإسكندرية، وانتقل من محور التعمير إلى محور المحمودية، ليتابع مشروع استكمال هذا المحور الهام الذى يربط بين الإسكندرية وعدد من محافظات الجوار، ليشكل شريانا جديدا للحياة يخدم أهداف التنمية.





رافق مدبولى، محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ومحمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وهشام آمنة، محافظ البحيرة، واللواء أحمد العزازى، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أكد أن استهداف المحاور المرورية بالتطوير، يتم وفق ايقاع سريع بالنظر إلى ما تمثله هذه المحاور من خطوة هامة لتحقيق الربط بين جميع المحافظات والمناطق، بما ييسر حركة المواطنين والبضائع، كما يسهم فى دفع الاستثمار وبالتالى ايجاد فرص العمل وإنعاش الاقتصاد القومى.

واستمع رئيس الوزراء، إلى عرض حول مكونات المشروع، وأهدافه، من اللواء أحمد العزازى، الذى أشار إلى أن مشروع استكمال محور المحمودية يستهدف إنشاء محور مرورى سريع وآمن لمستخدميه، ذى تصميم قوى يربط محافظة الإسكندرية عرضيًا بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ، ويكون بديلا فعالا لتخفيف الضغط عن طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى.

وأوضح العزازى، أن طول محور المحمودية يبلغ 55 كم، بعرض 5 حارات مرورية بينها 3 حارات سريعة إلى جانب حارتى خدمة، على كل ضفة من ضفتى ترعة المحمودية، ويربط بين الاتجاهين 35 كوبرى مشاة عائم مزود بأنفاق لتمرير المشاة بأمان أسفل الحارات السريعة، كما يربط إتجاهى السير20 كوبرى سيارات مزودة بممرات آمنة لحركة المشاة، معزولة بشكل كامل عن الحارات السريعة، وروعى فى عملية التصميم تأمين حركة المشاة، ومن بينهم ذوو القدرات الخاصة.

ولفت نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى تفاصيل سير العمل فى كل قطاع بالمشروع، موضحا أن المشروع يتكون من 4 قطاعات، تبدأ من الإسكندرية إلى كفر الدوار، ثم إلى أبو حمص، ومنها إلى إلى زاوية غزال، ووصولًا إلى المحمودية، ولفت إلى أن الجزء الذى يتم تفقده اليوم، هو مشروع المحمودية 2 بمركز كفر الدوار، ويتكون من 6 كم على امتداد ترعة المحمودية، منها 3 كم بالجانب البحرى و3 كم بالجانب القبلى بالمحور، وذلك لاستكمال الشريان الحيوى الجديد الذى بدأ من محافظة الإسكندرية وتحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية بمركز كفر الدوار وتوفير فرص استثمارية هائلة، ويتم تنفيذ هذا القطاع بنسبة إنجاز 90%، لافتا إلى أن الأعمال فى كل قطاع تشمل أعمال الإطماء، والتدبيش، والتكاسى وأعمال التربة.

وتابع نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن هذا المحور يتم استكماله من خلال إزالة جميع التعديات القائمة على حرم ترعة المحمودية، واكتساب الأرض الناتجة عن تطهير واستعادة القطاع المائى التصميمى لترعة المحمودية التاريخية، الأمر الذى يمثل انتصارا لإرادة الدولة فى وقف التعديات بما يخدم التنمية.

وعرض تفاصيل جهود حصر وإزالة التعديات لاستكمال هذا المشروع، كما تم حصر الأسر المستحقة للتعويض والإعانة، وتم صرف نحو 141.225 مليون جنيه حتى الآن لتعويضها، ويتم استكمال الحصر والتعويض أولاً بأول لتذليل جميع معوقات تنفيذ هذا المشروع الهام.

وفى ختام التفقد، التقط الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صورة تذكارية مع ممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المهندسين والعمال بمشروع محور المحمودية، مثمنًا الجهد الذى يتم ليل نهار لاستكمال عدد ضخم من المشروعات فى سائر أنحاء الجمهورية.