/646322/رسميا-فلورينزي-ينضم-إلى-ميلان-على-سبيل-الإعارة

أعلن نادي ميلان الإيطالي اليوم السبت، ضم أليساندرو فلورينزي لمدة عام على سبيل الإعارة قادم من روما.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد النادي في بيان رسمي، ضم الدولي الإيطالي بنظام الإعارة حتى صيف 2022 مع وجود بند أحقية الشراء النهائي وسيرتدي القميص رقم 25.

ستكون هذه الإعارة الثانية للعام في أخر عامين حيث أعير العام الماضي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي وشارك في 36 لقاء وسجل هدفين.

وفشل اللاعب البلجيكي في إثبات ذاته بعدما رحل معارًا إلى كالياري مرتين قبل أن يعود للإنتر بنهاية الموسم الماضي ويتوصل الطرفان لفسخ العقد نهائيا.

اول ظهور لإريكسن في إنتر

أصدر نادي إنتر ميلان الإيطالي، بياناً رسمياً، بشأن تطور حالة لاعبه الدنماركي كريستيان، بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها خلال مشاركته في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، امام منتخب فنلندا في دور المجموعات.

تعرض إريكسن لأزمة قلبية، وسقط مغشيًا عليه على أرض الملعب، خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده ضد فنلندا بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة يورو.

وأكد النادي الإيطالي، في بيانه أن الدنماركي زار مركز تدريبات نيرراتزوري اليوم، والتقى بزملائه ومدربيه.

وأوضح إنتر، أن حالة إريكسن النفسية والبدنية كانت جيدة للغاية، لافتًا إلى أنه سيكمل برنامجه العلاجي بناءً على ما نصحه به الأطباء في الدنمارك على أن يتابع الطاقم الطبي للنادي حالة اللاعب بشكل دائم.

لحظة سقوط إريكسن في اليورو

سقط الدولي الدنماركي كريستيان إيريكسن، لاعب المنتخب ولاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي، وبطل الدوري مع فريقة، في الدقيقة الثانية والأربعون من عمر المباراة بعد تعرضه لأزمة قلبية في أحداث اللقاء.

غادر إريكسين ملعب المباراة إلى أقرب مستشفى من ملعب اللقاء، والجهد المبذول من قبل الإسعافات الأولية لملعب اللقاء، ماركين ستاديون، وإجرت الإسعافات الأولية للمباراة عملها في تلك الحالات باللجوء إلي الكهربا في محاولة إنعاش قلب المريض في الحالات الخطرة.

الجهاز الطبي ينجح

نجح الجهاز الطبي في إنقاذ إريكسن من خلال الإسعافات الاولية المجهزة، بعد سقوطة في المباراة أمام المنتخب الفنلندي، في لقاء جمع الفريقين في الدور الأول من المجموعة الثانية من بطولة كأس أمم أوروبا 2020.