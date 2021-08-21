/646320/تعرف-على-موقف-حمدي-فتحي-من-المشاركة-مع-الأهلي-أمام-الجونة

يخضع حمدى فتحى لاعب خط وسط النادى الأهلى لفحص طبى اليوم بعد أن اشتكى من شد في العضلة الخلفية تسبب في خروجه بين شوطي مباراة المصرى البورسعيدى ومشاركة المالي ديانج بديلا له.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويبدأ الأهلي الاستعداد لمواجهة الجونة المقرر لها الثلاثاء المقبل في تمام الساعة على استاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة للمسابقة.

يستضيف النادي الأهلي الثلاثاء نظيره الجونة ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021، والتى تعد الآمل الأخير للمارد الاحمرفي الاحتفاظ بلقب الدوري المصري الممتاز حال تعادل غريمه التقليدي الزمالك أو خسارته أمام الإنتاج الحربي خلال اللقاء الذي يقام في نفس توقيت لقاء الأهلي والجونة.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

فيما تصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز في 23 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 58 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما احتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 39 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً، ويحتاج الزمالك الفوز فى الجولة القادمة لحسم بطولة الدورى 13 فى تاريخ النادى دون النظر عن نتيجة مباراة الأهلى القادمة .

وجاء النادى الأهلى فى المركز الثانى برصيد 72 نقطة ، فيما استمر فريق بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 49 نقطة بعد خسارة المصرى البورسعيدي وتجمد رصيده إلى النقطة 49 أيضاً .

فوز الأهلي علي المصري

حقق النادي الأهلي فوز كاسح برباعية، على حساب المصري البورسعيدي، مقابل هدفين، في لقاء الأسبوع الثاني والثلاثون من منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب الأسكندرية.

أهداف المباراة

نجح صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي من تسجيل الهدف الاول لفريق في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية من الطرف الأيسر عن طريق علي معلول على رأس صلاح محسن الذي سددها في الشباك.

عاد عمر كمال مهاجم فريق المصري بالهدف الأول لفريقه المصري وهدف التعادل في الدقيقة التاسعة والعشرون من عمر المباراة، من خلال كرة مقوسة من الطرف الأيسر لصالح المصري عن طريق أحمد شديد قناوي لتصل إلى عمر كمال الذي راوغ علي معلول وسدد كرة قوية للغاية تصدى لها الشناوي لكنها اخترقت الشباك.

سجل طاهر محمد طاهر الهدف الثاني للنادي الأهلي في المباراة في الدقيقة الخامسة والثلاثون من عمر المباراة، من خلال كرة مقوسة رائعة من حسين الشحات من الطرف الأيمن لصالح الأهلي على رأس طاهر محمد طاهر الذي سدد كرة رائعة برأسه ولم يتحرك حارس المصري لتسكن الكرة الشباك.