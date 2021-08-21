28 أغسطس..عرض أولى حكايات الموسم الثاني من مسلسل «إلا أنا»

/646318/28-أغسطسعرض-أولى-حكايات-الموسم-الثاني-من-مسلسل-إلا-أنا

قرر صناع مسلسل «إلا أنا 2» تأجيل عرض أولى حكايات الموسم الثاني والتي تحمل اسم «بيت العز» ليوم 28 من شهر أغسطس الحالي بعد أن كان من المقرر عرضها بداية من اليوم السبت.

دوت الخليج يرصد موعد عرض مسلسل إلا أنا2

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل «إلا أنا 2» البوستر الرسمي لحكاية «بيت العز» الذي تصدرته الفنانة سهر الصايغ بطلة الحكاية و يشارك في بطولتها كلا من رشدي الشامي وصفاء الطوخي، سلوي محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، عصام السقا، وهاجر الشرنوبي، والحدوتة من تأليف شريف يسري، ومن المقرر أن تعرض خلال أسبوعين كل أسبوع 5 حلقات على قناة Dmc.

أبطال حكايات مسلسل إلا أنا 2

وتعاقدت الفنانة هدى المفتي لتقديم أحد حكايات مسلسل «إلا أنا» في موسمه الثاني، من إخراج ياسمين أحمد كامل، ومن المفترض أن تبدأ تصويرها بعد أن تنتهي شركة الإنتاج من التعاقد مع باقي أبطال الحدوتة، كمت تعاقدت الفنانة يسرا اللوزي لتقديم أحد حكايات مسلسل «إلا أنا» في موسمه الثاني، والتي أتت بعنوان «بالورقة والقلم» وهي من تأليف أمين جمال وإخراج محمد بكير.

وانضمت الفنانة المتألقة روجينا مؤخرا لخوض بطولة الحكاية الثانية من مسلسل «إلا أنا 2» وتجري الجهة المنتجة حاليا الاستقرار على الاسم النهائي للحكاية تمهيدا للبدء في تحضيراتها والتعاقد مع الفنانين المشاركين فيها والبدء في تصويرها مباشرة.

مسلسل إلا أنا 2

ومن المقرر أن يتكون الجزء الجديد من مسلسل «إلا أنا» من 6 حواديت كل حدوتة تدور في 10 حلقات، كما سيقدم حكايات أخرى من العمل ليكون هدفها الرجال والحديث عنهم، خاصة أن الحكايات السابقة كانت تكشف عن دور المرأة في المجتمع وعن تأثيرها والمعاناة التي تعيشها بشكل يومي، وهو ما تم طرحه في كثير من الحكايات المعروضة.

تفاصيل مسلسل إلا أنا

مسلسل "إلا أنا" دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، و تسرد وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

تم عرض حكايات الجزء الأول من مسلسل “إلا أنا” كالتالي أولهم حكاية "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، و"ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، و"أول السطر" بطولة درة.