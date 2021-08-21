/646316/هشام-الجاهل-حملة-الأجهزة-التعويضية-لذوي-الهمم-تشجعهم-على-تحقيق-أهدافهم

أشاد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بالحملة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، بشأن توفير الاجهزة التعويضية والأدوات اللازمة لذوي الهمم من طلاب الثانوية العامة والمقبلين على المرحلة الجامعية أصحاب الإعاقات البصرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تساعد بشكل كبير في تقوية عزيمتهم وتشجيعم في السعي لتحقيق أهدافهم في المرحلة الجامعية والتي تجني الدولة ثماره عقب تخرجهم والحصول على الشهادة.

برلماني: حملة الأجهزة التعويضية لذوي الهمم تشجعهم على تحقيق أهدافهم

وأكد الجاهل، خلال البيان الصادر له، أنه منذ أن تولى الرئيس السيسي مقاليد الحكم وهو يوجه الدعم الكامل لفئات ذوي الهمم ، وأكبر دليل على ذلك هو تخصيص عام 2018 بأكمله لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية لم تشهد عهدًا يرعى ويهتم بشكل خاص بذوي الهمم مثل عهد الرئيس السيسي، ولم يصبح الابن المعاق عبئًا أو عارًا على أسرته، بل أصبح مليئًا بالسمع والبصر، خاصه وأنهم يحظون بأهتمام خاص من قبل الرئيس ليصبحون غير مهمشين، حاصلين على كافة حقوقهم.