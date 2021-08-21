/646315/إصابة-أسرة-من-أربعة-أشخاص-في-حريق-هائل-بشقتهم-ببنى-سويف

شهدت محافظة بنى سويف، اليوم السبت، إصابة زوج وزجته واثنان من أبنائهما بحروق متفرقة وسحجات أثناء مشاركتهم فى إخماد النيران بحريق نشب فى شقتهم أمام مستشفى بنى سويف الجامعى.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة أسرة بحروق متفرقة أثناء إخماد النيران بحريق نشب في شقتهم

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمدير أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بنشوب حريق فى شقة بمنطقة مقبل القديم أمام مستشفى بنى سويف الجامعى .

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث، على نشوب الحريق فى شقة بالطابق الثانى ملك عامل 50 سنة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

إصابة أسرة واحدة بحروق

وعلى الفور نقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف كلا من "حمد.م.ح" 50 سنة، مصاباً بسحجات وكدمات، وزوجته "امال.ق.م" 46 سنة، مصابة بحروق من الدرجة الأولى وسحجات وكدمات، واثنين من الأبناء وهم "فاطمة" 19 سنة، مصابة بحروق من الدرجة الأولى وسحجات، و"أسماء"16 سنة، مصابة بحروق من الدرجة الأولى وجرح بالرأس.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.